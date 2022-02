Sygeplejersker i Region Hovedstaden, der gerne vil arbejde ekstra, kan tjene helt op til 13.000 - 15.000 kroner på en weekend.

En ny aftale betyder nemlig, at sygeplejerskerne kan honoreres med almindelig timeløn tillagt 180 procent.

Det skriver Berlingske, der har nærstuderet den såkaldte FE-aftale om frivilligt ekstraarbejde, der er indgået mellem Region Hovedstaden og sygeplejerskerne i regionen.

»Det er rigtig godt, at der er kommet en aftale, så vi kan få taget fat på at afvikle de meget lange ventelister og få behandlet patienterne. Vi har omkring 40.000 patienter på venteliste i Region Hovedstaden, så det er den altoverskyggende interesse, vi har, og det kræver, at sygeplejerskerne nok en gang yder en ekstra indsats. Det håber jeg, at der vil være et stærkt incitament til med den nye aftale,« siger formanden for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K) til Berlingske.

Coronaepidemien og sygeplejerskernes strejke i sommer har betydet, at landets hospitaler har oparbejdet lange ventelister.

Det gælder også Region Hovedstaden, og det er altså det problem, man nu forsøger at komme til livs ved at lokke med høje tillæg for ekstraarbejde.

Dansk Sygeplejeråd, DSR, i Kreds Hovedstaden understreger overfor Berlingske, at aftalen ikke ændrer ved sygeplejerskernes krav om, at grundlønnen skal hæves med flere tusinde kroner om måneden.

Danske Regioner har udtalt, at de ikke mener, puklen efter corona vil være afviklet før 2023.