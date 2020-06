Bryllupsfester og andre private fester på restauranter og hoteller skal have lov at fortsætte efter midnat.

Det er Folketingets partier netop blevet enige om ved forhandlinger i Justitsministeriet, erfarer B.T. fra flere kilder ved mødet.

Der skal således ikke være en tidsbegrænsning.

Liberal Alliance er tilfreds.

»Det kan ikke passe, hvis vi fra Christiansborg skulle bestemme, hvornår borgerne skulle lukke bryllupsfesten,« siger Alex Vanopslagh. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere »Det kan ikke passe, hvis vi fra Christiansborg skulle bestemme, hvornår borgerne skulle lukke bryllupsfesten,« siger Alex Vanopslagh. Foto: Niels Christian Vilmann

»Det kan ikke passe, hvis vi fra Christiansborg skulle bestemme, hvornår borgerne skulle lukke bryllupsfesten. Det er helt almindelig sund fornuft, at vi nu viser mere tillid til danskerne,« siger formand Alex Vanopslagh, der tidligere har kritiseret tidsbegrænsningen.

Dansk Folkepartis Liselott Blixt efterspurgte under forhandlingerne retningslinjer for god hygiejne ved festerne. Det vil der komme, siger hun.

»Det er vigtigt at have retningslinjer, så det er klart, hvilke krav man skal leve op til,« forklarer Liselott Blixt, der også er tilfreds med aftalen:

»Det andet var tosset.«

Mette Frederiksen ville indtil torsdag ikke tillade bryllupsfester til langt ud på natten. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mette Frederiksen ville indtil torsdag ikke tillade bryllupsfester til langt ud på natten. Foto: Liselotte Sabroe

Statsminister Mette Frederiksen har indtil torsdag nægtet private fester på restauranter og hoteller at fortsætte efter midnat på grund af faren for coronasmitte.

Når private fester foregår i kommercielle lokaler som ovenstående, gælder forsamlingsforbuddet på maksimalt 50 personer ikke.

Efter pres fra oppositionen indkaldte regeringen mandag i denne uge partierne til forhandlinger om emnet, og de begyndte kl. 15.30 i Justitsministeriet. Venstre er glade for, at regeringen nu har skiftet kurs.

»Det andet var noget formynderi. Tillykke til alle forlovede og forelskede par, der nu kan holde en fantastisk fest,« siger Morten Dahlin (V).

»Tillykke til alle de forelskede par, der nu kan feste til den lyse morgen,« siger Morten Dahlin (V). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere »Tillykke til alle de forelskede par, der nu kan feste til den lyse morgen,« siger Morten Dahlin (V). Foto: Mads Claus Rasmussen

Venstre og Liberal Alliance kaldte det »absurd«, at partierne skal forhandle om regler for borgernes bryllupper og private fester.

»Det er ikke en politisk opgave at bestemme, hvordan eller hvor længe en bryllupsfest skal holdes. Forbuddet er ulogisk og et udtryk for regeringens mangel på tillid til danskerne,« sagde LA-formand Alex Vanopslagh torsdag kort før mødets begyndelse.

Den specifikke aftale vil blive præsenteret af Justitsministeriet i en pressemeddelelse.