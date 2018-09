Anna Mee Allerslev fortiede endnu en central oplysning i undersøgelsen af hendes habilitet og tætte relationer til ejer af Øens Murerfirma Jan Elving.

Allerslev boede nemlig i Elvings ferielejlighed på den franske riviera med udsigt over Middelhavet, mens murerfirmaet renoverede den daværende borgmesters lejlighed i København i 2016.

Det bekræfter Allerslevs advokat, efter B.T. har konfronteret eksborgmesteren om ferielejligheden.

Sagen er højaktuel, fordi Ombudsmanden i øjeblikket vurderer, om der skal tages yderligere skridt i sagen, efter advokatfirmaet Horten har afsluttet sin seneste undersøgelse på vegne af Københavns Kommune.

Ifølge Horten har den tidligere borgmester aldrig oplyst om sin brug af ferielejligheden, selv om Horten i nu tre omgange har undersøgt hendes relation til Øens Murerfirma for Københavns Kommune.

'Det ville have været relevant at kende til oplysningerne om lejeforholdet,' skriver Hortens advokat Rikke Søgaard Berth i et svar.

Det er ikke første gang, Allerslev fortier centrale oplysninger i sagen. B.T. har tidligere afdækket, hvordan Allerslev over for Horten undlod at fortælle om Øens Murerfirmas rolle som hovedentreprenør i forbindelse med renoveringen af hendes lejlighed for i alt 1,8 millioner kroner.

Anna Mee Allerslev gik af som beskæftigelses- og integrationsborgmester i København i oktober sidste år, efter at B.T. havde afdækket hendes gratis brug af Rådhushallen til sit bryllup og hendes relation til netop Øens Murerfirmas direktør, Jan Elving.

Allerslev lånte blandt andet et lokale til sin 30-års fødselsdag af Elving, og senere kunne B.T. afdække, at Allerslev bl.a. bad en kommunal chef om at hjælpe murerfirmaet med en byggetilladelse.

I sagen om ferielejligheden oplyser Allerslevs advokat, Bjarke Vejby, at den tidligere radikale borgmester ikke klart husker, om hun har nævnt den sydfranske lejlighed over for Horten.

'Min klient mener, at emnet blev nævnt under samtalen med Horten, men kan ikke huske detaljerne herom,' skriver han i et svar.

Det afviser Horten, der i et svar til B.T. skriver, at Allerslev aldrig har oplyst om ferielejligheden. Ud fra det grundlag af informationer, som Horten har, kan Horten dog ikke sige, om de nye oplysninger ville ændre på konklusionen i undersøgelsen.

'I sager som disse er kommunens, og dermed Hortens, muligheder for at komme til bunds i sagerne meget begrænsede, og vores vurderinger er i det hele taget afhængige af, at vi har modtaget korrekte og fyldestgørende oplysninger fra Anna Mee Allerslev,' skriver Hortens advokat Rikke Søgaard Berth.

I Hortens tredje rapport er advokatfirmaet nået frem til, at Anna Mee Allerslev ikke har leveret korrekte oplysninger, og at sagen stadig ikke er fuldt oplyst, da væsentlige bilag mangler.

Derfor ender Horten med at konkludere, at det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvorvidt eksborgmesteren har fået en gave af Øens Murerfirma ved renoveringen af hendes lejlighed eller ej.

Allerslev: Alt er betalt

Ifølge et kontoudtog leveret af eksborgmesterens advokat, Bjarke Vejby, betalte Allerslev 6.750 kr. for leje af ferielejligheden for ni overnatninger.

'I og med at der som minimum er betalt markedspris for lejligheden, så er der på det juridiske plan intet at komme efter,' skriver Bjarke Vejby.

Ifølge professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing skulle Allerslev oplyse om ferielejligheden.

»Når Anna Mee Allerslevs habilitet og kontakt til en direktør bliver undersøgt, har hun ifølge forvaltningsloven pligt til at fortælle om et forhold som leje af en ferielejlighed. Og så må det være op til advokatfirmaet at vurdere, om det påvirker hendes habilitet,« siger han.

B.T. har forgæves forsøgt at få Allerslevs advokat til at fjerne en sort overstregning af et navn på kontoudtoget. Det er i meddelelsen til modtageren af pengene, navnet er streget ud. 'Fra (sort overstregning, red.) leje af le' står der. Det ønske vil advokaten ikke imødekomme.

Ifølge Bjarke Vejby boede Allerslev i lejligheden i ni dage fra slutningen af juli 2016 til begyndelsen af august. Prisniveauet blev ifølge advokaten sat efter tilsvarende Airbnb-lejligheder. Lejligheden ligger i Juan-les-Pins tæt ved Cannes og klos op ad det mondæne Antibes.

Allerslev lagde 2. august 2016 et billede op på det sociale medie Instagram. Hun skrev, at hun boede i Antibes, og at der var utrolig dejligt.

Den daværende borgmesters leje af Elvings lejlighed faldt sammen med, at håndværkerne var i gang med at lægge sidste hånd på Allerslevs lejlighed, der blev gjort klar til indflytning samme måned. Renoveringen var angiveligt forsinket, hvilket Allerslev var utilfreds med.

Allerslev og Elving indgik derfor et udateret forlig om dagbod på 58.000 kroner. Men som tidligere beskrevet i B.T. har revisionsfirmaet KPMG, der har kulegravet byggeregnskabet, ikke fundet dokumentation for, at byggeriet var forsinket. Dermed var der ikke grundlag for kompensationen til Allerslev.

Ifølge professor i statskundskab ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen er brugen af ferielejligheden endnu en understregning af, at relationen mellem Allerslev og ejeren af murerfirmaet – der samarbejder med kommunen – var for tæt.

»Som borgmester bliver man inhabil, hvis man både får renoveret sin lejlighed af kommunens samarbejdspartner og bor i murerfirmaets ejers ferielejlighed,« siger han og tilføjer:

»Og når der ifølge KPMG ikke er dokumentation for, at byggeriet er forsinket, har Øens Murerfirma været meget rundhåndede. Det er jo så motivfortolkning, om de fra firmaets side har vurderet forkert, eller om de ønsker at give hende en begunstigelse. I sidste ende kan sagen kun afgøres ved en domstol.«