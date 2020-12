Skraldespandene bugner af plastik i Sønderborg, der er tyvstartet på den nye landsdækkende affaldssortering.

Plastik bliver en kæmpeudfordring, når alle kommuner i det nye år skal indsamle borgernes affald i hele ti forskellige fraktioner.

Det viser de foreløbige erfaringer fra Sønderborg Kommune, der er en af frontløberne herhjemme, når det gælder sortering.

Sønderborg Forsyning begyndte allerede i oktober med at indsamle ni forskellige fraktioner af affald minus tøjet, som følger senere.

Siden er der indsamlet i snit 100 ton plastik - om måneden. Til sammenligning indsamlede Sønderborg Forsyning i hele 2019 bare 232 ton plastik i genbrugsbeholderne.

- Det er jo en succes, at det er lykkedes at få så meget plast ud af restaffaldet og over til genanvendelse. Succesen har bare været så stor, at vi ikke har kunnet følge med, siger driftschef ved Sønderborg Forsyning Stinne Stokkebo.

- For den enkelte er det et irritationsmoment. Så opgaven handler om hurtigst muligt at hjælpe dem, der har brug for mere plads, når der pludselig indsamles fem gange mere plast end før.

Typisk er det børnefamilierne og større husstande, der har problemer.

Derfor fik borgere med pladsmangel lynhurtigt adgang til gratis at stille en klar sæk med deres ekstra plast ud. Det tilbud har 15 procent af kommunens husstande benyttet sig af. På de to måneder, hvor kommunen har indsamlet de ekstra fraktioner, har de indsamlet næsten 6000 sække.

Den mulighed fortsætter foreløbig ind i det nye år. Men metoden er dyr, så kommunen tygger på mere varige løsninger. Herunder i første omgang at tilbyde kunder en større genbrugsbeholder uden merbetaling eller mulighed for at tilkøbe en ekstra beholder.

Da regeringen tidligere på året præsenterede sin plan om den nye omfattende affaldssortering i hele landet, spåede den en stigning i affaldsgebyret på cirka 55 kroner per husstand.

Erfaringerne hidtil fra Sønderborg bakker ikke regeringens tal op.

- Jeg ved ikke, hvor de 55 kroner kommer fra. Man kan ikke gøre det for de penge, siger Stinne Stokkebo.

Mikkel Brandrup er direktør i Dansk Affaldsforening, hvis beregninger viser, at det snarere bliver ti gange dyrere, end miljøministeren sagde.

- Men med lokale variationer. Nogle steder endda meget dyrere og nogle steder måske billigere, siger han.

/ritzau/