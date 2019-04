Kristian Sørensen er en af de danskere, der gør brug af ny teknologi mod stress, når han skal finde ro i en travl hverdag.

»Jeg føler, jeg bliver beroliget, og det er en god måde for mig at falde ned på. Det er genialt,« siger Kristian Sørensen.

Han har i mange år levet et travlt og omskifteligt arbejdsliv som vicegeneralsekretær i Røde Kors, generalsekretær i Red Barnet og leder i FN, hvor en arbejdsuge på 60 timer ikke var unormalt.

Arbejdslivet gav sjældent tid til pauser, og ofte skulle han løse flere opgaver på samme tid.

Kristian Sørensen ses her i sit hjem i Tikøb i Nordsjælland med VR-brillerne på.

Derfor har han haft stor glæde af såkaldte virtual reality-briller, der kort fortalt fungerer ved at skabe et synsfelt i 3D-format.

Med brillerne kan han f.eks. se billeder af skov og vand samt høre en stemme, der får ham til at fokusere på åndedrættet.

Så mange oplever stress: I 2017 var 16,8 pct. af danskerne ramt af stress. I 2000 var tallet 7,8 pct. Det vil sige en stigning på 115 pct. på 17 år. Ud af knap 14.000 psykologsager, som SOS International Healthcare håndterede i 2018, var omkring 30 pct. af sagerne relateret til stress. Kilde: Statens Institut for Folkesundhed.

VR-brillerne skal nu som noget nyt bruges i kombination med psykologsamtaler til at bekæmpe stress og på sigt være med til at effektivisere stressbehandling generelt. Det er SOS International, som leverer sundhedsløsninger til kommuner og forsikringsselskaber, der står bag initiativet.

»Stress koster samfundet mange milliarder kroner hvert år. Så det handler om at tænke lidt ud af boksen og bruge nye metoder for at få knækket stresskurven, som vi desværre ser stige kontinuerligt,« siger chefpsykolog i SOS International Robert Jonasen.

VR-brillerne er et godt redskab til at bekæmpe stress med.

I de kommende måneder i foråret og sommeren får 40 klienter hos virksomheden som en del af et pilotprojekt tilbudt et forløb, hvor de mellem behandlingerne hos psykologen kan bruge VR-brillerne til selv at finde ro.

Det er netop denne kombination, der ifølge chefpsykologen vil højne kvaliteten af den traditionelle stressbehandling:

»Det har stor betydning, at man kan tage del i sin egen behandling og kan arbejde med sig selv imellem sessionerne, hvor de fleste måske kun går en time hver 14. dag,« siger Robert Jonasen.

Kristian Sørensen har aldrig gået til psykolog for at komme sin stress til livs, han har udelukkende brugt VR-brillerne til at finde ro.

Du kan bl.a. se naturen, når du har VR-briller på.

Brillerne har han fået af en bekendt, der står bag projektet.

Sådan virker VR-brillerne: VR-brillerne fungerer ved at skabe et virtuelt synsfelt i 3D format hele vejen rundt om bæreren af brillen.

Nogle former for VR bruger også lyde og dufte til at skabe en endnu mere virkelighedstro oplevelse.

Brugeren kan f.eks. se billeder af natur og høre en stemme, der får vedkommende til at fokusere på et roligt åndedræt.

»Så sidder jeg ofte 10 minutterne for mig selv, når jeg skal skifte over til en ny opgave, og det er en virkelig god måde at falde ned på i stedet for at bruge en time på at gå en tur,« siger han.

I 2011 blev han opereret i hjertet. Ifølge lægen havde han levet et meget stressende liv.

»Det kunne jeg jo kun give ham ret i, så jeg fandt en ny karriere,« siger Kristian Sørensen, der i dag 'kun' arbejder 40 timer om ugen bl.a. som underviser på CBS, foredragsholder og forfatter.

Kristian kan også godt finde på at bruge naturen, når han skal koble af - men VR-brillerne er ofte hurtige at hive frem, og han kan komme ned i gear på 10 min.

Robert Jonasen forklarer, at nogle sandsynligvis kan nøjes med at bruge brillerne, mens andre har brug for sideløbende at konsultere en professionel:

»Stress skyldes ikke altid, at man løber hurtigt på sit arbejde - det kan også skyldes ens egen adfærd, der kan være med til at genere stress. Hvis man f.eks. har svært ved at sige nej, så er det noget af det, en psykolog kan hjælpe dig med at lære,« siger han.

Uanset hvad resultaterne fra pilotprojektet kommer til at vise, vil Kristian Sørensen fortsat bruge sine VR-briller:

»Jeg mener, det er en livsbetingelse at være stresset, så det er måden, man håndterer det på, der er afgørende.«