Folk ønsker, at vi afskaffer sommertiden, siger kommissionsformand Jean-Claude Juncker til tysk tv.

EU vil ifølge kommissionsformand Jean-Claude Juncker beslutte at afskaffe sommertiden.

»Folk ønsker, at vi gør det«, siger Juncker fredag til den tyske tv-station ZDFs morgenmagasin.

Kommissionsformanden henviser til en EU-høring i form af en spørgeskemaundersøgelse, der viser, at et overvejende flertal af de 4,6 millioner deltagere går ind for at afskaffe sommertiden.

Fakta Fakta om sommertid Ifølge kommissionsformand Jean-Claude Juncker vil EU-Kommissionen afskaffe sommertiden. Når havemøblerne sættes frem, skal uret også sættes frem. Den huskeregel bruger mange, når uret skal stilles om foråret. Men fremover skal det være slut med de halvårlige frem- og tilbagestillinger af klokken, hvis det står til EU-Kommissionen. Her følger forklaringen på, at EU-Kommissionen har noget med sommertid at gøre: * Tidspunktet for, hvornår sommertid starter og slutter, er det samme i alle EU-lande. * Men sådan har det ikke altid været. Sommertid blev indført i Danmark i 1916. I 1980 havde alle EU-lande sommertid, men med forskellige start- og sluttidspunkter. Den første EU-regulering af sommertid blev indført i 1981. * Et direktiv fra 2003 fastslår, at EU-Kommissionen hvert femte år skal offentliggøre start- og sluttidspunkter for sommertid. * Direktivet fastslår også, at sommertid fra 2003 begynder sidste søndag i marts og ophører sidste søndag i oktober. * I februar 2016 offentliggjorde Kommissionen datoerne frem til og med 2021. * I sommer satte EU-Kommissionen gang i en offentlig høring om sommertid, efter at EU-Parlamentet havde stemt om det i februar. Kilde: Folketingets EU-Oplysning.

Tirsdag skrev tyske Westfalenpost, at over 80 procent af de personer, der svarede, for fremtiden kun ville have én tid at forholde sig til.

De fleste af dem, der vil afskaffe skiftet mellem sommer- og vintertid foretrækker, at det fremover skal være sommertiden, der gælder året rundt.

Selv om der altså blot er tale om en meningsmåling, vil Juncker ikke sidde flertallet overhørig. Samme meldinger kommer fra tyske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Blandt de danske medlemmer af Europa-Parlamentet glæder Folkebevægelsen mod EUs Rina Ronja Kari sig over, at Juncker lytter til borgerne.

Det er på tide at gøre op med et system, der ikke tjener noget beviseligt formål Morten Løkkegaard (V), europparlamentsmedlem

»Det er da postivit, hvis kommissionsformanden lytter. Det kunne jeg godt kunne tænke mig, at han gjorde i andre store politiske spørgsmål, eksempelvis i hans forslag om at indføre en EU-præsident, som han ikke vil spørge borgerne om først,« siger hun og tilføjer, at Folkebevægelsen mod EU ikke har »en stærk holdning« til sommertid.

Det havde Morten Løkkegaard (V) heller ikke, men efter at have lavet sin egen private meningsmåling på sociale medier, mærkede han, hvordan spørgsmålet interesserer danskerne.

»Det er ikke overraskende, at der er så stort flertal for at afskaffe sommetid. Jeg oplevede, at folk helst vil af med vintertiden og beholde sommertid hele året, og det er også min holdning. Det er på tide at gøre op med et system, der ikke tjener noget beviseligt formål,« siger han.

Også socialdemokraten Christel Schaldemose blev overrasket over det stærke folkelige engagement.

Flere danske medlemmer af Europa-Parlamentet, herunder Christel Schaldemose (S) her, er blevet overrasket over, hvor meget danskerne går op i sommertid. Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix Vis mere Flere danske medlemmer af Europa-Parlamentet, herunder Christel Schaldemose (S) her, er blevet overrasket over, hvor meget danskerne går op i sommertid. Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix

»Jeg har egentlig selv været glad for sommertid, men når folk reagerer, som de gjorde, ville det da være stjernedumt, hvis vi ikke tog konsekvensen af det. Derfor synes jeg for en gangs skyld, at Kommissionen gør det helt rigtige. Det gør mig glad, at folk reagerer, og at vi lytter. Det er da egentlig meget godt,« pointerer hun.

Morten Messerschmidt (DF) er derimod ikke imponeret.

»I stedet for at trække en ny tid ned over hovedet på folk, synes jeg EU skulle lade landene bestemme. Se på verdenskortet. Folk kan sagtens navigere efter, at der er forskel mellem landene. Vi er vant til tidsforskelle, når vi rejser. Og det kan så flytte hele debatten om for og imod sommertid ud, hvor debatten lever og ånder - i de nationale parlamenter,« siger han.

Det gældende direktiv om sommertid trådte i kraft i 2001 og fastlægger en harmoniseret dato og klokkeslæt for det halvårlige skift til sommertid i hele EU.

Uret på Lukaskirche her i Dresden i Tyskland skal fremover ikke længere stilles to gange om året. Foto: SEBASTIAN KAHNERT/DPA/AFP/RITZAU SCANPIX Vis mere Uret på Lukaskirche her i Dresden i Tyskland skal fremover ikke længere stilles to gange om året. Foto: SEBASTIAN KAHNERT/DPA/AFP/RITZAU SCANPIX

Siden 2003 er sommertiden begyndt sidste søndag i marts og ophørt sidste søndag i oktober.

Sommertid går dog meget længere tilbage og blev oprindeligt indført for at spare energi under 1. verdenskrig. Det er dog omdiskuteret, om sommertiden har haft den virkning.