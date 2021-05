På byggepladsen på Panuminstituttet på Nørrebro i København tager man nu konsekvensen af, at byduer bygger reder og skider deres arbejdsplads til:

De skal skydes.

Det fremgår af en fællesbesked på Panumsinstituttets intranet.

»Duer er så stort et problem for håndværkerne, der renoverer betonen på Panum, at en skytte de næste to weekender vil skyde dem fra taget,« skrives der blandt andet i beskeden.

På taget af den 75 meter høje bygning vil en jæger rende rundt og skyde duer i den kommende weekend. Foto: Linda Kastrup/Scanpix. Foto: Linda Kastrup Vis mere På taget af den 75 meter høje bygning vil en jæger rende rundt og skyde duer i den kommende weekend. Foto: Linda Kastrup/Scanpix. Foto: Linda Kastrup

De mange duer gør det usikkert for arbejderne at færdes på byggepladsen.

»Håndværkerne må simpelthen ikke arbejde, når der er så mange duer. Det kan være sundhedsfarligt, når de klatter over det hele,« siger service manager på Københavns Universitets sundhedsfaglige afdeling, Inge Feigh Jensen, til B.T.

Udover sundhedsfaren ved duernes mange klatter, så kan håndværkerne ikke komme til at renovere de vinduer, de er hyret til på grund af duernes reder.

Det er udrydderne fra Absolut Skadedyr, der har fået ansvaret for at skyde dyrene.

»Det vi gør, det er, at vi sender en person med jagttegn derop og for at skyde duerne. Det foregår med et luftgevær, der ikke er livsfarligt for mennesker at blive ramt af,« siger salgsdirektør Tommy Briting til B.T.

Selvom våbnet ikke er dødeligt, skal der alligevel tages en masse forbehold, inden man hiver luftgeværet frem.

»Politiet er som regel adviseret, så de ved, hvad der foregår. Men vi bestræber os på at gøre det så diskret som muligt, og vi skyder ikke duer, så de kan falde ned og ramme folk på gaden, siger Tommy Briting. Det fremgår dog af beskeden på intranettet, at man vil kunne se en mand med en jagtriffel på taget af den 75 meter høje bygning.

De første skydninger foregik 8.–9. maj og de fortsættes 15.–16. maj.