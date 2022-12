Lyt til artiklen

På fredag rammer prisen på strøm det højeste niveau i lidt over to måneder.

Her vil det nemlig i løbet af dagen koste omkring tre kroner i gennemsnit per kilowatt-time. Det fremgår af den nordiske elbørs Nord Pool.

TV 2 har talt med seniorøkonom hos Energinet, Jim Vilsson, der påpeger, at den største årsag til prisstigningen skyldes det kolde og vinterlige vejr.

Derudover skal årsagen også findes i resten af Europa, som Danmark deler elmarked med.

»I Danmark har vi ikke så meget elvarme, men det har de i for eksempel Norge og Sverige, og der bruger de meget strøm lige nu, hvor vi er kommet ind i en kold periode,« fortæller Jim Vilsson til TV 2.

Det vil fredag blive væsentligt sværere at styre uden om de høje elpriser, fordi den ikke kommer til at svinge så meget – sammenlignet med normalt.

Alligevel opfordrer Jim Vilsson til, at man forsøger at flytte sit forbrug til de billigere stømtimer.

Ser man frem mod næste uge, er der ifølge Vilsson heller ikke lagt op til specielt positive nyheder. For så længe vejret er koldt og vinterligt, så vil prisen være nogenlunde den samme.

Det ser altså ud til, at danske elkunder igen skal til at prikke flere huller i deres i forvejen spændte livrem. B.T. har fået udarbejdet beregninger over danskernes anslåede elforbrug i december.

Her viser det, at elregningen for en parcelhusfamilie på fire personer risikerer at blive dobbelt så høj sammenlignet med prisniveauet i oktober og november. Læs mere om det regnestykke her.