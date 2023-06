Sidste sommer havde mange festivaler problemer med at skaffe frivillige.

Men den tendens ser nu ud til at være vendt.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Hos Musik i Lejet i Tisvilde er der alt andet end mangel på frivillige år.

Til TV 2 Kosmopol siger Kamilla Roed, der er HR- og frivilligansvarlig på Musik i Lejet:

»Da jeg kiggede i går, havde vi 2.200 personer på venteliste til at blive frivillig.«

Hun fortæller, at hun desværre bliver nødt til at skuffe rigtigt mange.

Noget af en kontrast til sidste år, hvor det stadig kunne mærkes, at der havde været coronapandemi.

Dengang var det store emne, om man ville være nødt til at betale folk for at stille op.

Til B.T. skrev Pernille Høll, kommunikationschef for NorthSide, i en mail:

»Der kom en større tilslutning af frivillige i ugerne inden festivalen, der sammen med ekstra hyret professionel hjælp fik os i mål på ressourcer.«

Også ved Nibe Festival kæmpede man til det sidste for at finde frivillige.

»Vi ryster ikke på hænderne, for der sker meget de her dage i forhold til at få flere frivillige. Men vi bruger en masse tid på noget, vi ikke er vant til at bruge tid på, for vi plejer ikke at have bemandingsudfordringer,« sagde festivalleder Peter Møller til B.T.

Til TV 2 Kosmopol oplyser Roskilde Festival og Copenhell også, at de er godt med, hvad angår frivillige i år.