Omkring 2,2 millioner danske borgere kan nu se frem til, at der snart tikker 1.000 kroner ind på deres konto.

Det er nemlig fra torsdag, at det skattefrie engangstilskud fra staten vil blive udbetalt til borgere på offentlig forsørgelse.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet og ATP i en pressemeddelelse torsdag morgen.

De borgere, der får de 1.000 kroner sat ind på deres konto, er folk, der har modtaget en offentlig forsørgelsesydelse helt eller delvist for april 2020, hvilket regeringen og et bredt flertal i Folketinget aftalte i sommer.

Tilskuddet udbetales helt automatisk inden uge 42 - og langt størstedelen af modtagerne vil allerede have modtaget pengene inden weekenden.

»For at få pengene skal man have en NemKonto, hvilket langt de fleste borgere, der modtager ydelser fra det offentlige, har,« oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Hvis du planlægger at skifte bank i den kommende tid, er det derfor en god idé at give den nye bank besked om, hvilken konto der skal bruges som NemKonto, så pengene lander rigtigt.

Årsagen til, at de 1.000 kroner bliver udbetalt til omkring 2,2 millioner danskere, er, at man håber, det vil sætte gang i den danske økonomi:

»Dansk økonomi har som mange andre lande været påvirket af corona-virussen og er det fortsat. Derfor satte vi fra starten af krisen ind med hjælpepakker, som holdt hånden under rigtig mange arbejdspladser, og nu er tiden så kommet til at sætte yderligere gang i forbruget,« siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og fortsætter:

»Det er jeg sikker på, at både engangstilskuddet og udbetalingen af feriepengene vil bidrag til.«

Hvis du modtager de 1.000 kroner, vil der ikke ske et fradrag i de offentlige ydelser, som du modtager i forvejen, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Tidligere denne uge blev der åbnet for, at man kunne søge om at få udbetalt de tre ugers indefrosne feriepenge på borger.dk, hvillket mange danskere allerede har gjort.