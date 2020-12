For at kunne følge med efterspørgslen bliver det ene vognlæs efter det andet kørt ind fra Tyskland, Frankrig og Sverige.

Interessen for elbiler er eksploderet, og det hænger uløseligt sammen med en aftale, der træder i kraft fredag.

»Den grønne omstilling har været i gang siden foråret, men afklaringen for elbilerne er helt central. Det er den første elbil-aftale, der rækker mange år ud i fremtiden, og det har givet en markant stigende interesse,« siger Jan Lang.

Han er markedsanalytiker hos Bilbasen, og han anser 'aftale om grøn omstilling af vejtransporten', som skatteminister Morten Bødskov kunne præsentere 4. december, for at være den dominerende faktor for, at brugte elbiler nu for alvor har fanget de danske bilisters øjne.

I øjeblikket søges elbiler omkring 10 gange mere end traditionelle benzin- og dieselbiler, fortæller han. Og for at mætte interessen importerer brugtvognsforhandlere nu brugte elbiler fra især Tyskland, men også fra Frankrig og Sverige, lyder det.

For uden et ordentligt udvalg af brugte biler ville danskerne ikke kigge efter batteridrevne biler.

»Hvis ikke der er relevante elbiler på brugtbilmarkedet, vil interessen forsvinde fra forbrugerne. Det kræver et vist udvalg, og at der er en prisforskel på nye og brugte elbiler.«

På tre måneder er udbuddet af brugte elbiler til salg mere end fordoblet, så der nu er godt 1.600 brugte elbiler til salg på Bilbasen, oplyser markedsanalytikeren.

Skatteminister Morten Bødskov (S), da han, finansministeren og aftalepartierne præsenterer en grøn vejtransportaftale ved et pressemøde i Finansministeriet i København 4. december 2020. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Skatteminister Morten Bødskov (S), da han, finansministeren og aftalepartierne præsenterer en grøn vejtransportaftale ved et pressemøde i Finansministeriet i København 4. december 2020. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Spar 1.500 månedligt

Særlig én grund er desuden afgørende for, at elbilerne er attraktive for mange, vurderer Jan Lang.

Det er denne sætning fra aftaleteksten:

'Aftalepartierne er desuden enige om at forlænge særordningen med lav elafgift på el til opladning af nul- og lavemissionsbiler til og med 2030.'

Den betyder i runde termer, at strømmen til elbilerne er afgiftsfritaget.

»Afhængig af prisen på strømmen, om man lader om natten eller om dagen, så er der mange penge at spare. Har man en elbil og et normalt kørselsforbrug på mellem 13.000 til 14.000 kilometer om året, sparer man mellem 1.500 og 1.800 kroner om måneden,« siger Jan Lang.

Aftalen mellem regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten skal sikre 775.000 grønne biler og en reduktion af drivhusgasserne på mere end to millioner ton i 2030.