Den tidligere statsminister og formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen holder foredrag i Aarhus onsdag den 6. november 2019. Det sker under overskriften 'Befrielsens øjeblik II', som refererer bogen, der udkom under valgkampen og var en overraskelse for de fleste. Heri foreslog han blandt andet en regering med Venstre og Socialdemokratiet. Foto: Mikkel Berg Pedersen