Hans mor, far, to brødre og lillesøster sidder på femte uge varetægtsfængslet i Danmark. Politiet mener, at de enten har planlagt et terrorangreb – eller har medvirket til det.

Selv sidder han i Tyskland. Her bor han, og her sad han også varetægtsfængslet i samme terrorsag indtil for tre uger siden, hvor han blev løsladt.

Der var ikke nok beviser mod ham, lyder det fra den tyske anklagemyndighed.

Og derfor undrer det den 40-årige mand, hvordan man i Danmark kan fortsætte varetægtsfængslingen af hele hans familie.

Ifølge ham er det nemlig kun én fra familien, der har gjort noget.

Det fortæller han i et skriftligt interview med B.T.

»Politiet i Danmark har overdrevet arrestordren. Kun ét familiemedlem har gjort noget – så hvorfor tage alle med sig?« lyder det fra den tyske, løsladte bror.

B.T. nævner ikke brorens navn, da hans fængslede familiemedlemmer er beskyttet af navneforbud.

Familien, der er sigtet efter terrorparagraffen i Danmark, består af en 36-årig og en 33-årig bror, en 23-årig lillesøster, en 60-årig mor og en 76-årig far.

Den tyske anklagemyndighed fortæller, at der i forbindelse med politiaktionerne i begyndelsen af februar blev fundet genstande til at fremstille sprængstoffer i en lejlighed i Dessau, hvor den 36-årige bror har adresse.

Den 36-årige blev anholdt i Holbæk, mens den 40-årige storebror blev anholdt i Tyskland.

Men mistanken mod storebroren kunne ikke underbygges tilstrækkeligt til at holde ham fængslet.

Over for B.T. oplyser anklagemyndigheden i Naumburg, at den 40-årige dog stadig efterforskes af tysk politi.

Sagen kører for retten i Holbæk, hvor 13 sigtede løbende har fået forlænget deres varetægtsfængsling. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sagen kører for retten i Holbæk, hvor 13 sigtede løbende har fået forlænget deres varetægtsfængsling. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge sigtelsen har de fængslede i Danmark anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof samt våben – eller medvirket til det.



Men det er uforståeligt for den 40-årige bror. Han fortæller til B.T., at han ikke ved, hvorfor de danske myndigheder tilbageholder flere af familiemedlemmerne.

»Jeg har ikke haft nogen kontakt med min familie op til i dag, og jeg ved ikke, hvad mine forældre er anklaget for. Jeg kender ikke dansk lov, men det er frihedsberøvelse. Mine forældre har været i varetægt i mere end en måned, uden de har gjort noget,« skriver den tyske bror.

Det tyske politi kom på sporet af familien og advarede den danske efterretningstjeneste, da den 33-årige bror bosat i Danmark foretog en mistænkelig bestilling over nettet hos en forhandler i Polen.

Den tyske, nu løsladte bror. Han efterforskes stadig af de tyske myndigheder, skriver Anklagemyndigheden i Naumburg til B.T. Vis mere Den tyske, nu løsladte bror. Han efterforskes stadig af de tyske myndigheder, skriver Anklagemyndigheden i Naumburg til B.T.

Her bestilte han fem kilo svovl og fem kilo aluminiumspulver, som skulle leveres til storebrorens adresse i Dessau.

Og det er netop hans 33-årige brors bestilling, som den 40-årige hæfter sig ved under korrespondancen med B.T.

Du siger, at kun ét familiemedlem har gjort noget. Hvad mener du med det?

»På grund af en ordre fra Polen.«

Den ordre, din bror bestilte? Med svovl og aluminiumpulver?

»Ja.«

Hvor ofte har du set din familie her i Danmark? Din lillesøster er ikke så gammel. Hvad tænker du om, at hun nu også er i fængsel?

»Ingen fra ​​min familie har været i fængsel før, så det er svært for såvel hende som for mine forældre. Jeg har ikke været i Danmark i lang tid. Vi mødtes altid i Dessau, hvor vi holdte jul og nytår og så videre.«

Hvad lavede din 33-årige bror til hverdag? Havde han et job? Og ordren fra Polen – hvad tror du, det handlede om?

»Ja, han har altid arbejdet, siden han flyttede til Danmark. Jeg ved ikke, hvad han ville gøre med den sidste ordre, men han lavede ofte nytårsfyrværkeri selv, og han elsker at lave fyrværkeri. Han gjorde det ofte og filmede det ofte. Han detonerede det for det meste langt væk fra mennesker,« forklarer broren og uddyber:

»Han var altid forsigtig med, at intet blev ødelagt eller skadet – ikke engang træer, dyr eller insekter skulle blive såret af hans fyrværkeri. Han var altid opmærksom. Jeg kan ikke tro, at et angreb eller noget i den stil var planlagt.«

Men hvad med de pumpguns og den jagtriffel med kikkertsigte, der også blev fundet under ransagningerne? Hvorfor var disse våben til stede?

»Jeg skal hente børn,« skriver broren for at afslutte samtalen og forklarer, at han først vil fortælle mere, når han har talt med sin advokat.

B.T. har forelagt den tyske brors påstand om, at fire af hans familiemedlemmer sidder uskyldigt varetægtsfængslet, for specialanklager ved den danske anklagemyndighed John Catre Nielsen.

John Catre Nielsen ønsker ikke at kommentere, da sagen foregår for lukkede døre, fortæller han.