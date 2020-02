»Jeg kan ikke garantere, at pengene står mål med ydelserne«.

Sådan lød det opsigtsvækkende svar fra den københavnske borgmester Ninna Hedeager Olsen (Enh.), da hun for kort tid siden blev grillet på rådhuset af en række stærkt kritiske politikere til et møde i Borgerrepræsentationen.

Baggrunden for mødet er den advokatskandale, som B.T har afdækket siden april 2019. På blot tre år købte Teknik- og Miljøforvaltningen ydelser hos advokat Anders Valentiner-Branth for 14,8 millioner kroner, uden at der blev skrevet én eneste kontrakt.

I flere tilfælde er timerne blot afregnet mundtligt, og advokaten er ifølge eksperter også hyret i strid med udbudsloven.

Ninna Hedager Olsen beklager sagen om hendes forvaltnings brug af Anders Valentiner-Branth. Foto: Søren Kjellberg Ishøy

Senest har B.T. afdækket, at advokaten, der er partner i firmaet Nielsen Nørager, fik 150.000 kroner for at sende fire mails og holde et møde, og det fik flere politikere til at anklage kommunen for at overbetale advokaten.

Med sit svar turde Ninna Hedeager Olsen dog ikke lægge hoved på blokken i sagen

Det er på trods af, at hendes forvaltning gentagende gange har forsikret offentligheden om, at den har fået de ydelser, der er betalt for.

Der blev skudt på borgmesteren gennem en hel time, og flere gange beklagede hun, at der manglede skriftlig dokumentation og journalisering i sagen:

»B.T. har i flere tilfælde bragt en berettiget kritik af forvaltningens håndtering af indkøb af advokatydelser hos Nielsen Nørager. Den skriftlige dokumentation og journalisering har slet ikke været god nok,« lød det fra borgmesteren.

Men tilbagebetaling kan ikke umiddelbart komme på tale:

»Problemet er netop, at forvaltningen ikke kan dokumentere præcist, hvad man har fået af ydelser. Så er det svært at forestille sig, at man kan få tilbagebetaling. Det er også derfor, det er problematisk, at der har været denne her manglende dokumentation og manglende journalisering,« lød det fra Ninna Hedeager Olsen.

Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager fik i 2016 udbetalt 150.000 kroner for at holde et møde og sende fire mails. Foto: Nielsen Nørager

Borgmesteren var ikke afvisende over for yderligere undersøgelser af kommunens brug af advokaten:

»Jeg skal ikke være den der stiller mig i vejen, hvis der skal yderligere undersøgelser. I den sag vil det dog være svært at se, hvad en yderligere undersøgelse vil vise, da det netop er manglende dokumentation, der er problemet«.

På grund af manglende journalisering kan hun heller ikke afvise, at der ligger mails og lignende, som belaster forvaltningen herunder en navngiven juridisk chef.

»Eftersom skriftlighed og journalisering netop har været en udfordring i denne her sag, så kan forvaltningen ikke garantere over for mig, at der ikke ligger relevant materiale hos en tidligere medarbejder, der burde have været journaliseret,« lød det fra borgmesteren.

Flere politikere var også stærkt kritiske over for hendes håndtering af sagen. Ikke mindst fordi forvaltningen reagerede på de kritiske artikler ved at klage til Pressenævnet på trods af, at 'der var noget at komme efter'. Forvaltningen har klaget til Pressenævnet to gange.

Hedager Olsen nægtede dog, at hun havde været inde over den beslutning, ligsom hun afviste at ville 'angribe den frie presse'. Hun henviste til, at det var noget, hendes pressechef Morten Rixen havde valgt at gøre, og at det iøvrigt 'var meget normalt'.