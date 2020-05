I søndags var over 30 muslimer samlet til fællesbøn på en parkeringsplads ved Gellerupparken i Aarhus.

Nu svarer en af deltagerne tilbage på den kritik, fællesbønnen har fået fra blandt andre Inger Støjberg, fordi arrangementet er en overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Den mandlige deltager er anonym i artiklen, men B.T. kender hans identitet.

Manden påstår selv ikke at have været med til at arrangere fællesbønnen, men eventet blev oprettet og delt fra hans Facebook.

Kendte I til forsamlingsforbuddet, da I afholdt fællesbøn i fredags?

»Ja.«

Hvorfor synes I, I kan tillade jer at overskride forsamlingsforbuddet?

»Vi vil skabe god stemning.«

I vil skabe god stemning. Hvad mener du med det?

»Det hele er jo dødt lige nu. Så vil vil gerne samle folk og skabe lidt god stemning. Det var ikke en demonstration eller noget. Det var bare en fællesbøn. Bønnekaldet startede som et modsvar, til det der skete natten til lørdag.«

Hvad skete der natten til lørdag?

»Nogle racister kravlede op på en tom kommunalbygning og hængte et kæmpebanner op, hvor der stod: Nej tak, til bønnekald.« (Lørdag blev personer fra den højreorienterede, islamkritiske gruppe 'Generation Identitær' anholdt i Gelleruparken, efter at have rullet et banner ud over en bygning med teksten: Stop Bønnekald!)

Men når der nu er forsamlingsforbud, hvorfor forsamler I jer så alligevel?

»Min Facebook-konto blev brugt til at arrangere fællesbønnen, fordi min ven ikke har Facebook, og det har jeg fortrudt rigtig meget.«

Hvorfor?

»Fordi nu bliver jeg ringet til hele tiden af jer. Det var også derfor, jeg slettede begivenheden til sidst.

Men er det ikke fair nok, man står til ansvar, når man bryder loven?

»Jo.«

Hvorfor føler I, I kan tillade jer det?

»Det ved jeg ikke.«

Der er jo forsamlingsforbud for at mindske smitterisikoen. Har I Ikke udgjort en smitterisiko?

»Folk er blevet sprittet af, før de kommer, og så bader man altid, før man beder.«

Et bad hjælper jo ikke mod corona, man kan stadig smitte?

»Ja, men så er det dem, der har corona, der har dummet sig, når de er gået ud.«

Har du ikke noget ansvar i det?

»Jeg har ikke noget ansvar. Nej.«

Hvorfor ikke?

»Det er min kammerat, der ikke har Facebook, der har arrangeret det gennem min profil. Jeg skrev til alle, det var aflyst. Men de vælger at møde op alligevel.«

Du siger, du aflyste det, men alligevel mødte du selv op?

»Jeg skulle se, om der var nogle, der mødte op.«

Var der en imam til stede?

»Nej.«

Hvem stod for bønnekaldet?

»En der har erfaring med det.«

Vil I gøre det igen (tirsdag red.)?

»Det ved jeg heller ikke. Vi har fået en tilladelse til i morgen. En demonstrationstilladelse, men vi stopper, mens legen er god.«

Så I gør det ikke igen?

»Nej.«