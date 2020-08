Mandag 31. august kan blive en sort dag på mange arbejdspladser.

Her risikerer mange lønmodtagere at få at vide, at de skal søge et andet arbejde.

Det skriver Fagbladet 3F.

Lørdag udløber nemlig den sidste store lønkompensationsaftale, der har betalt en del af lønnen til ansatte, som virksomhederne har måttet sende hjem på grund af corona-krisen. Dermed kan virksomhederne nå at opsige medarbejderne på mandag, dagen før tirsdag d. 1. september.

Ifølge officielle tal er der nu cirka 20.000 lønmodtagere tilbage, der er omfattet af lønkompensation.

Men tallet er underdrevet, fordi myndighederne stadig behandler ansøgninger om kompensation - og fordi virksomhederne kan sende deres ansøgninger om støtte helt frem til et godt stykke ind i september.

»Vi forventer, at tallet vil stige til over 30.000, men det er et meget forsigtigt skøn,« siger cheføkonom i Dansk Erhverv, Tore Stramer.

3F har i denne uge fået svar fra 1.700 tillidsrepræsentanter om deres vurdering af, hvad der kommer til at ske. Tillidsrepræsentanterne - der tilsammen dækker over 1.000 virksomheder - skønner, at hver tredje af dem, der går hjemme dækket af lønkompensation, vil ende med at blive sagt op.

Holder Dansk Erhvervs skøn, kan det derfor blive helt op mod 10.000, der risikerer at blive sagt op i løbet af kort tid.

Dermed er 3F’s tillidsvalgte blevet lidt mere pessimistiske, end de var for tre måneder siden, da 3F stillede samme spørgsmål. Dengang mente tillidsrepræsentanterne, at hver femte risikerede at blive fyret, da den daværende lønkompensationsordning udløb. Det gjaldt den ordning, der udløb 8. juli.

Samlet set har over 31.000 virksomheder indtil nu fået lønkompensation for i alt 263.000 job, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Langt de fleste af de lønmodtagere, der har været sendt hjem med lønkompensation, er kommet i arbejde igen. Ledigheden ér steget. Men meget mindre end frygtet.

Alligevel er Tore Stramer fra Dansk Erhverv mere bekymret nu:

»Alle kommer ikke tilbage til deres arbejdsplads nu. Det er helt sikkert. De virksomheder, som har holdt fast i lønkompensation, mærker stadig krisen. Det er luftfart, hotel og restauration, transport, rejsebureauer. Dér gør corona-krisen stadig ondt,« mener han.

»Derfor vil ledigheden helt sikkert stige i efteråret. Og som det ser ud nu, så kommer mange mennesker til at lede efter et nyt arbejde i en anden branche. Men det er svært at sætte tal på,« siger Tore Stramer.

I 3F København, der blandt andet har mange medlemmer på hoteller og restauranter, har de sidste 14 dage været travle.

»Vi forventer, at mellem 500 og 1.000 medlemmer kan blive opsagt på mandag. Så lander de hos os efter måske 14 dage, alt efter hvor langt opsigelsesvarsel de har,« siger a-kasseleder i afdelingen, Søren Becher.