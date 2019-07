Danskere med for tung speederfod i EU får nu større risiko for at modtage en fartbøde større end tidligere.

Fra 1. juli er risikoen for at få bøder fra trafikforseelser i udlandet steget.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Et EU-direktiv, der trådte i kraft 1. juli, betyder, at andre lande i EU nu kan sende fartbøder direkte til danske bilister.

Tidligere har udenlandske myndigheder ellers skullet tage kontakt til danske myndigheder for at bede dem om at videreformidle en bøde til en dansk bilist.

Men nu kan EU-landes politi selv slå op i det danske motorregister og finde ejeren af bilen.

Og med ejeren af bilen vil politiet i Frankrig eller Italien også kunne se dennes adresse, og så kan bøden sendes direkte til ejerens postkasse.

Dansk politi bliver dermed heller ikke involveret i processen eller underrettet om, at politi fra udlandet har sendt en bøde til en dansk bilist.

Det er i alt 21 EU-lande der får adgang til andre EU-landes motorregistre. Dermed får Danmark også langt lettere ved at sikre, at udenlandske bilister betaler bøder, de har fået i trafikken i Danmark.

