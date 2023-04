Fra mandag stiger priserne på en af landets mest populære streamingtjenester.

Hvis man vil fortsætte med at streame indhold fra TV 2 Play, skal man altså finde en tyver ekstra frem om måneden.

Det skriver TV 2.

Prisændringen kommer i denne omgang kun til at berøre 'basispakken'.

Prisen for 'basispakkerne' med og uden reklamer er nu henholdsvis 69 og 99 kroner om måneden.

For nu gælder prisændringerne kun for nye kunder. Allerede eksisterende kunder får lov at vente indtil sommer, inden de bliver ramt af stigningerne.

Om prisændringen skriver TV 2.

»Vi har store ambitioner for TV 2 Play og arbejder derfor hele tiden på at styrke vores indhold inden for fiktion, underholdning, reality, film, dokumentar og aktualitet. Derudover udvikler vi løbende selve streamingtjenesten for at sikre, at alle brugere har en optimal oplevelse.«

Det betyder altså ifølge TV 2, at deres program- og distributionsomkostninger er steget, og derfor sender de nu regningen videre.