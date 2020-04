Antallet af døde med coronavirus stiger på det udskældte plejecenter Sølund.

Sidste uge kom det frem, at 12 beboere på plejehjemmet i København var døde med coronavirus, og det tal er nu vokset.

I alt har 16 beboere på Sølund været smittet med coronavirus, da de afgik med døden.

Det oplyser Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune til B.T.

Sølund Plejecenter i København har haft 12 døde af covid-19. Det viser sig nu, at plejehjemmet ikke har levet op til de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder foreskriver. Foto: Mads Claus Rasmussen

En af de døde med coronasmitte på Plejecenter Sølund er Sussi Thøgersens mor, der 3. april gik bort.

Hun har allerede kritiseret manglende beskyttelse mod corona på plejehjemmet.

Sussi Thøgersen bliver også trist, da hun hører, at dødstallet nu stiger med fire fra 12 til 16 beboere med coronasmitte.

»Jeg synes, det er uhyggeligt, at tallet er så højt,« siger hun.

Sussi Thøgersens mor døde af covid-19 på Plejecenter Sølund i København. Hun mener, at plejehjemmet er skyld i, at hendes mor fik sygdommen. Hun oplevede flere gange, at personalet ikke fulgte de retningslinjer, som skal forhindre smitte i at brede sig.

Københavns Kommune slår fast, at det største antal døde med coronasmitte på Plejecenter Sølund døde mellem 21. marts og 12. april,

Det var her, 12 med coronavirus gik bort, og én af dem var altså Sussi Thøgersens mor.

Fra 12. april til 26. april er de fire yderligere beboere med coronavirus så døde.

Alligevel vækker tallene store følelser i Københavns Kommune.

Områdechef Nord i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Signe Grauslund fortæller, at kommunen er berørt over antallet af døde med coronasmittede på Plejecener Sølund. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Her er ansatte 'dybt berørte' over antallet af døde på Plejecenter Sølund.

Sådan lyder det fra Signe Grauslund, områdechef Nord i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København.

»Vi er naturligvis dybt berørte af, at 16 beboere er døde, også selvom det er svært at afgøre, i hvilket omfang covid-19 har været en livsforkortende faktor,« siger områdechefen.

