En spansk kampagne for kropspositivisme har fået en anden - og lidt mere negativ - omtale, end hvad man nok havde forventet.

Det sker, efter først én, så to – og nu tre – kvinder har stået frem og fortalt, at deres private billeder er blevet misbrugt i kampagnen.

Det, der er sket, »synes at være totalt imod« temaet for kampagnen.

Sådan lyder det fra den tredje kvinde, der nu siger fra i et interview med BBC. En tidligere kræftpatient ved navn Juliet Fitzpatrick, der har fået fjernet begge sine bryster.

Det oprindelige billede af Juliet FitzPatrick, der blev diagnosticeret med brystkræft i 2016 og nu er kræftfri. Foto: Ami Barwell Vis mere Det oprindelige billede af Juliet FitzPatrick, der blev diagnosticeret med brystkræft i 2016 og nu er kræftfri. Foto: Ami Barwell

»For mig handler det om, hvordan min krop er blevet brugt og repræsenteret uden min tilladelse,« siger Juliet Fitzpatrick.

Hun mener, at en af kvinderne i kampagnen er baseret på et foto af hende. Selvom – som hun siger til BBC – at det ikke én til én er hendes billede. Kvinden i kampagnen har nemlig fået fjernet sit ene bryst, mens 60-årige Juliet Fitzpatrick fra Storbritannien har fået fjernet begge sine.

Det er Insituttet for Kvinder, der har lavet kampagnen for det spanske ligestillingsministerium. Og netop dét, synes Nyome Nicholas-Williams, der stod frem som den første kvinde, er ekstra absurd.

Hun kalder det »meget ironisk og vildt,« at Instituttet for Kvinder glemmer at indhente samtykke.

Et billede af Nyome Nicholas-Williams i bikini er blevet taget fra hendes Instagram-profil og brugt i kampagnen, uden hun er blevet spurgt.

»Uforskammet og respektløst,« kalder hun det og siger, at hvis de nu bare havde spurgt, havde hun helt sikkert sagt ja.

Efter at have klaget over det på sin Instagram-konto, blev Nyome Nicholas-Williams kontaktet af illustratoren bag kampagnen.

»Jeg har fået at vide, at de brugte mit billede, fordi de var ved at løbe tør for tid,« siger hun og fortæller, at de undskyldte og sagde, at de ville kompensere hende økonomisk.

Den anden kvinde, det stod frem og fortalte, at hendes foto var blevet misbrugt, er 32-årige Sian Green-Lord, der har en benprotese.

Men hendes benprotese var blevet fjernet i kampagnen. Og netop det, fortalte hun i en Instagram-story, var det værste af det hele.

Én ting var at bruge hendes billede uden hendes samtykke, men at man redigerede hendes krop på den måde, gjorde hende rasende, sagde hun.

Kunsteren bag kampagnen har været ude at undskylde offentligt og sagt, at hun vil dele det økonomiske overskud med kvinderne.