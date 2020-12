Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og hans familie skal gøre noget juleaften, de aldrig før har gjort.

Ja, noget, der på ingen måder er tradition for juleaften.

Nok nærmere noget, man gør om sommeren, når der er lidt mere varme i luften.

»Vi skal se julegudstjeneste på skærmen, og juletræet danser vi ikke om, så vi har i stedet planlagt at tænde et bål i haven. Så tager vi varmt tøj på og går udenfor og synger nogle julesange, mens vi holder afstand,« fortæller Magnus Heunicke juleaftensdag til B.T.

Billedet her har intet med Magnus Heunicke at gøre. Men det viser børn og en famille, der har lavet og laver snobrød om vinteren. Juleaften vil sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og familien sidde rundt om et bål i haven og synge julesange i stedet for at danse om juletræ. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Billedet her har intet med Magnus Heunicke at gøre. Men det viser børn og en famille, der har lavet og laver snobrød om vinteren. Juleaften vil sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og familien sidde rundt om et bål i haven og synge julesange i stedet for at danse om juletræ. Foto: Søren Bidstrup

Det er trods alt nok de færreste, der har fået den idé at bryde alle normale traditioner juleaften og ligefrem lave bål i haven. Selv i år, hvor coronavirussen har gjort juleaften noget anderledes, end den plejer.

Magnus Heunicke har heller ikke selv fået den idé.

Nej, det er Sundhedsstyrelsen, der er kommet med den.

»Det var en idé, vi faktisk fik fra Sundhedsstyrelsen, og det skal nok blive hyggeligt,« siger Magnus Heunicke.

Hvad synes du om juleaften at sidde rundt om et bål i haven og synge julesange i stedet for at danse om juletræ?

Sundhedsministeren er ikke eneste toppolitiker, der i år har en helt særlig jul.

Som B.T. onsdag kunne fortælle, så er det dog ikke alle partiformænd på Christiansborg, der overholder Sundhedsstyrelsens anbefaling om maksimalt at være ti personer juleaften.

Hos Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, skal 11 personer holde juleaften. Mens SF-leder Pia Olsen Dyhr kun skal være sammen med hendes mand og datter. Bare for at nævne et par eksempler.

Hvor mange skal være med til den noget anderledes juleaften hos Magnus Heunicke og familien?

Se partiledernes meget forskellige svar B.T. har spurgt partilederne, hvordan de skal holde juleaften? Her er deres svar: Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti Status juleaften: Moren og faren på 86 og 88 år kommer hjem til Søren Pape Poulsen. Faren er i øvrigt mangeårig KOL-patient. »Mine forældre er gamle, så vi er ekstra opmærksomme derhjemme. Mine forældre kommer her til Viborg, og så er det gudstjeneste i domkirken først.« Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige Status juleaften: 11 personer. Heriblandt hendes mor, der er kronisk syg. »Jeg synes, det vil være ubærligt at sige, at nogen ikke måtte komme til jul,« siger hun. Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti Status juleaften: 7 personer »Vi plejer at være samlet en større gruppe juleaften, men de ældste har valgt at være for sig selv juleaften, så det er uden dem. Og det er en beslutning, der ligger hundrede procent hos dem selv. De var velkomne,« siger han. Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance Status juleaften: 9 personer »Jeg holder en uændret jul, som lever op til myndighedernes anbefalinger,« siger han. Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre Status juleaften: Skal være uden Uffe Ellemann-Jensen og moren Alice, som det ellers plejer. »Jeg skal ikke holde jul med min far og mor i år på grund af coronasituationen,« siger han. Pia Olsen Dyhr, formand for SF Status juleaften: 3 personer. »I år fejrer vi blot jul min mand, min datter Laura og jeg selv.« Pernille Skipper, formand for Enhedslisten Status juleaften: Oplyser ikke antal gæster. »Vi dropper julesang og turen rundt om juletræet, vi er lidt færre end normalt, og vi hiver nok også et havebord ind i stuen, så vi kan sidde mere spredt. Og så har vi alle sammen forsøgt at blive testet i dagene op til og holde ekstra afstand,« siger hun. Sofie Carsten Nielsen, formand for Radikale Venstre Status juleaften: Under 10 personer »Også i min familie bliver det en anderledes jul, når retningslinjerne skal overholdes. Sådan må det være i år. Til næste år venter vaccinen. Det glæder vi os til,« siger hun. Sikandar Siddique, formand for Frie Grønne Status: Ingen juleaften »Jeg er muslim, men vi plejer at mødes i julen. Det er bare uden juletræ og gaver. Men i år har jeg coronavirus, så der er ingen jul,« siger han.

»Vi skulle have været flere end 10 personer med både kusiner og bedsteforældre, men det går selvfølgelig ikke, så vi har måttet dele os op. Så må vi ønske glædelig jul på facetime,« siger sundhedsministeren.

Dermed vil der hos Magnus Heunicke altså ikke være mere end de 10 personer juleaften, Sundhedsstyrelsen fraråder.

Men det er tæt på.

»I stedet skal vi i min familie holde jul med min brors familie, så vi bliver ni personer i alt,« siger Magnus Heunicke.