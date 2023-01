Lyt til artiklen

Alt for mange ringer til Akuttelefonen 1813, selvom de ikke har behov for akut hjælp.

Ifølge TV 2 Kosmopol modtager 1813 hele 300.000 ikke-akutte opkald om året. Det svarer til hver tredje opkald til linjen.

Akutberedskabet har nu besluttet sig for at iværksætte en kampagne, som retter sig specielt til borgere i alderen mellem 20 og 40 år.

Der er blandt andet lavet en kampagnefilm.

Til TV 2 Kosmopol fortæller Jonas Egebart, der er direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab, at fællesnævneren for de ikkeakutte opkald er, at de drejer sig om forhold, er godt kan vente til ens egen læge åbner dagen efter.

»Det kan handle om recepter, som skal fornyes. Det er ikke sikkert, at det er i forbindelse med akut sygdom,« siger han.

I weekenden modtager akuttelefonen 4000 opkald mod 2000 i hverdagene.

Der har tidligere været udtalt hård kritik over, at det er meget svært at komme igennem til akuttelefonen, men nu skulle der være ansat flere sygeplejersker. Flere praktiserende læger sidder også parate til at give en hånd med, hvis der er travlt.

Jonas Egebart håber, at man med den nye kampagne kan få flere til at gå ind på 1813.dk., hvor man kan finde hjælp til selvhjælp.

Det vil så give plads til, at dem der virkelig har brug for hjælp straks kan komme igennem telefonisk til 1813.