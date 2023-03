Lyt til artiklen

Skat har nu åbnet for årsopgørelsen.

Det oplyser Skat i en pressemeddelelse.

Det er officielt først på mandag, at der bliver adgang til årsopgørelserne for 2022, men som altid er Skattestyrelsen tyvstartet, så der nu er åbnet for systemet – og den digitale kø.

»Vi ved, der er en enorm interesse for at finde ud af, om ens tal er grønt eller rødt. Altså, om du skal have penge tilbage eller betale flere ind. Det, forstår jeg godt, er spændende. Vi har også glædet os til, at vi kunne komme i gang,« siger Jan Møller Mikkelsen, underdirektør i Skattestyrelsen.

En tommelfingerregel er, at tre ud af fire danskere skal have penge tilbage. Første portion af pengene bliver udbetalt fra den 14. april 2023.

»Når du åbner din årsopgørelse og ser dit skatteregnskab for 2022, er mit gode råd: Tjek dine oplysninger. Har du fradrag, der skal skrives på? For eksempel kørselsfradraget, som du kan få, hvis du har mere end 24 km i alt til og fra arbejde. Det er med at få tjekket og tilføjet med det samme, når du er i gang med at kigge på årsopgørelsen,« opfordrer Jan Møller Mikkelsen.

Flere millioner forventes at logge ind i løbet af testweekenden. Sidste år var der i testweekenden 2,8 millioner borgere inde på skat.dk for at se deres årsopgørelse.

I alt kan 4,8 millioner borgere nu se deres årsopgørelse for 2022.