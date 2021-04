Efter en kold april er det tid til at se frem til maj med noget mere stabilt vejr, lunere nattetemperaturer og masser af sol.

For køkkenhaven har brug for det.

Jeg har sået radiser i slutningen af marts, men her i sidste halvdel af april er de ikke kommet op, og dét siger noget om, at april har været helt håbløs.

Men nu vil der ske noget i bedene, for jorden varmes op, dagene er længere.

Forår i haven er lig med læggekartofler. Foto: Claus Bech Andersen Vis mere Forår i haven er lig med læggekartofler. Foto: Claus Bech Andersen

Hvis du som jeg elsker majs, så er det i starten af maj, du skal så dem. Så majs i pottemuld i dybe huller – det kan for eksempel være toiletrullerør eller root trainers, og lad dem stå varmt, helst i en lun vindueskarm. For majs spirer i varm jord, men rådner i kold jord.

Når planterne er cirka ti centimeter høje, skal de plantes ud efter et par dages afhærdning i dagtimerne udenfor. Plant dem i et kvadrat, ikke i rækker, så sikrer du bedst bestøvning og de bedste majskolber.

Jeg sår selv flere kålplanter, for selvom jeg har planter, der er klar til at blive plantet ud, kan jeg nærmest ikke få for mange kålplanter i haven. Jeg sår kål inde (eller i drivhuset) i såbakker, potter dem op, når de er til at håndtere, og planter dem ud, når de har fået en god størrelse.

På den måde er de mere modstandsdygtige over for snegleangreb. Jeg sætter en ring af kobber omkring hver plante, det kan sneglene ikke lide. Jeg har købt en rest kobbernedløbsrør, som jeg har skåret op i ringe på fire centimeters højde.

Du kan også sagtens så direkte i bedene i en forvandet sårille på cirka en centimeters dybde. Husk at dække de små planter med net, når de kigger frem, for især duerne er glade for små kålplanter og kan ribbe et bed på ganske kort tid.

Hvis du har lagt kartofler, så hold øje med nattetemperaturen, og læg fiberdug over spirerne, så de ikke får kuldeskader om natten. Men husk at tage fiberdugen af om dagen, så planterne får optimale lysforhold.

Som den køkkenhaveelsker, jeg er, sår jeg hele tiden nyt. Både ude og inde. Og så glædes jeg over frugttræernes blomstring og biernes summen.

Maj er i sandhed en skøn måned, der giver mig drømme om en frodig køkkenhave resten af året.

Og husk at vande!

Dyrk din haveglæde i godt selskab. Medlemmer af Haveselskabet er glade havemennesker, der deler og dyrker haveglæden. Haveselskabet udgiver medlemsmagasinet Haven. Læs mere på Haveselskabet.dk