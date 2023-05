Det er igen blevet den tid på året, hvor de små grønne gevækster titter frem mellem fliserne.

Og det er derfor også blevet sæson for ukrudtsbrændere – og brandskader.

Forsikringsselskabet Gjensidige oplever således lige nu 'en klar stigning' i de konsekvenser, som uforsigtighed i forbindelse med afbrændingen af ukrudtet medfører.

»Vi ser desværre de her sager hvert år, og mange gange sker det, fordi man bruger ukrudtsbrænderen for tæt på hegn og bygninger,« siger Henrik Sagild, der er skadedirektør i Gjensidige:

Det er blevet en udbredt metode af brænde ukrudt bort. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Det er blevet en udbredt metode af brænde ukrudt bort. Foto: Liselotte Sabroe

»De tørre omgivelser medvirker til, at ilden hurtigt får fat og breder sig til andre bygninger, som så risikerer at føre til voldsomme og omfattende skader.«

Ifølge tal fra Beredskabsstyrelsen har ukrudtsbrændere forårsaget omkring 1.500 udrykninger over en treårig periode – knap en tredjedel af sagerne har handlet om ild i beboelsesbygninger.

I de fleste tilfælde med begrænset skade, men der er hvert år sager med skader for millionbeløb.

Oftest skyldes det, at haveejere ikke har helt styr på, hvordan man bruger ukrudtsbrænderen.

»Ukrudtet skal kun svitses og ikke brændes væk, og samtidig skal man være bevidst om, at man arbejder med åben ild,« siger Henrik Sagild fra Gjensidige i en pressemeddelelse:

»Det betyder, at man skal være opmærksom på vind og tørkeforhold samt holde afstand til bygninger og plankeværk. Og mindst lige så vigtigt: Sørg for at have hele din opmærksomhed på det, du er i gang med.«

Beredskabsstyrelsen har sammensat følgende råd til korrekt anvendelse af ukrudtsbrændere: