Vi kender allerede proceduren fra vores almindelige affald. Plastik, pap, mad og restaffald sorteres for sig.

Nu er turen så kommet til vores tøj. Eller rettere ødelagte tøj.

Et bredt politisk flertal har nemlig besluttet, at danskerne nemlig skal til at sortere tekstilaffald på hjemmeadressen fra lørdag 1. juli 2023, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

»Tekstiler er den fjerde mest miljø- og klimabelastende industri i EU, kun overgået af bøffer, boliger og biler. Det går ud over vores miljø og klima, og det kan vi gøre noget ved, når vi sorterer vores affald,« siger miljøminister Magnus Heunicke og fortsætter:

»Et bredt politisk flertal har sat en ambitiøs målsætning om at skære ned på affaldsmængderne, som også omfatter vores tekstilaffald,«

Sådan sorterer du dit tekstilaffald I tekstilaffald sorteres det tøj og de tekstiler, som stadig er brugbart, for eksempel: Ødelagt, hullet, plettet tøj og tekstil.

Udtjent undertøj, strømper, sportstøj, badetøj, klude, håndklæder, gardiner, tæpper, viskestykker.

Stofrester.

Tøjet og tekstilerne må ikke have pletter af maling, sprit, olie eller lignende, da disse materialer indeholder kemikalier, som ikke kan bruges til genanvendelse. Noget tøj og tekstiler skal ikke sorteres som tekstilaffald, men smides ud med almindeligt restaffald, for eksempel: Vådt, fugtigt eller jordslået tøj eller tekstiler.

Tøj og tekstiler med rester af maling, olie, sprit eller lignende.

Lædertøj og regntøj, som er slidt eller ødelagt. Dette skal fortsat afleveres til genbrug: Brugbart tøj, der ikke er ødelagt, skal fortsat afleveres til genbrug.

For eksempel aflagte trøjer, bukser og tørklæder. Kilde: Miljøministeriet

Tiltaget kommer på baggrund af, at danskernes tekstilaffald ofte blot ender i skraldespanden, og herefter køres til forbrænding – og det belaster miljøet og klimaet med unødigt meget CO₂, skriver ministeriet i pressemeddelelsen.

Planen er derfor, at tiltaget nu skal sparke liv til endnu mere genbrug.

Ifølge pressemeddelelsen vil tekstilaffaldet blive kørt til et sorteringsanlæg, hvor man deler det op i farver og fibertyper, som derefter skal omdannes til nye tekstiler.

»Industrien forudser, at der er et stort udviklingspotentiale i det her, og branchen er allerede i fuld gang,« siger miljøminister Magnus Heunicke.

Det nye politiske tiltag møder opbakning fra både Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Mode og Textil.

Og skulle man stå med ikke ødelagt tøj derhjemme, så er der stadig genbrugsbutikkerne – for dem må vi ikke glemme i vores sortering, understreger Magnus Heunicke.