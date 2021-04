En afgørende armlægning med relevans for alle danske forbrugere finder sted i de kommende uger.

Styrkeprøven, der kommer til at stå mellem forbrugere på den ene side og producenter på den anden, vil i de næste mange år blive udslagsgivende for, hvor længe der vil være garanti på eksempelvis en opvaskemaskine eller et tv.

Kampen indledes officielt, når regeringen i næste uge fremsætter et lovforslag om revision af købeloven. Her vil parterne uden tvivl forsøge at gøre deres indflydelse gældende.

34-årige Ida Rindorf fra Brønshøj er blandt dem, der håber på, at loven ændres, så reklamationsperioden øges.

For blot seks uger efter at den nuværende reklamationsret udløb, gik hendes opvaskemaskine i stykker. Vandet begyndte at sive ud.

»Det var helt sindssygt irriterende. Det er typisk, at tingene går i stykker, lige efter at garantien udløber,« siger hun.

Det er et EU-direktiv, der pålægger Danmark at revidere købeloven. Reglerne skal være vedtaget senest 1. juli 2021. Loven træder i kraft 1. januar 2022.

Står det til Forbrugerrådet Tænk, skal reklamationsretten øges fra to til seks år.

»Vi mener, at der bør indføres en reklamationsfrist på seks år for varige forbrugsgoder (eksempelvis biler, tv og hårde hvidevarer, red.), som forventes at have en vis levetid, og tre år i alle andre tilfælde (eksempelvis en elektrisk tandbørste og beklædning, red.),« siger jurist Rikke Krogsgård.

Efter fem år kan det være svært at bevise, at et produkt er gået i stykker som følge af en fejl i produktet, der var til stede på købstidspunktet – hvordan vil det hjælpe forbrugeren at hæve reklamationsperioden, tænker du?

»Det er klart, at jo flere år der er gået, jo sværere kan det blive at bevise, at der har været tale om en oprindelig mangel. Det er derfor, vi foreslår seks år. Hvis eksempelvis et rør på en vaskemaskine er korroderet efter fem år, er der jo formentlig tale om en fabrikationsfejl. Så seks år, mener vi, må være et rimeligt tidspunkt i forhold til bevisbyrden,« siger Rikke Krogsgård.

Bo Dalsgaard, chefkonsulent hos Dansk Erhverv, er lodret uenig.

Bo Dalsgaard, Chefkonsulent hos Dansk Erhverv. Pressefoto Vis mere Bo Dalsgaard, Chefkonsulent hos Dansk Erhverv. Pressefoto

»Vi ser ingen grund til at øge reklamationsperioden. Man skal huske, at reklamationsretten ikke er en holdbarhedsgaranti. Vi er af den overbevisning, at hvis der har været en mangel på købstidspunktet, så vil den i langt de fleste tilfælde have vist sig kort efter købet.«

Ifølge Bo Dalsgaard vil en forlængelse af reklamationsperioden ramme de forkerte.

»Butikkerne bruger tid og penge på at undersøge, om en vare har været i orden eller ej. Hvis man øger reklamationsperioden, frygter vi, at flere og flere kunder vil have deres varer undersøgt, og det vil påføre butikkerne en masse udgifter,« siger han og fortsætter:

»Hvis argumentet er, at man vil have produkterne til at holde længere, må man stille krav direkte til producenterne, for det er dem, der kan gøre noget ved det.«

'Det er butikkens ansvar'

Det argument giver Ida Rindorf ikke meget for.

»Butikkerne må finde ud af at sælge produkter, der ikke går i stykker. Det må være deres opgave at sørge for at arbejde med producenter, hvor de kan stole på kvaliteten.«

»Hvis reklamationsretten var øget til mere end to år, ville jeg helt sikkert føle mig bedre beskyttet som forbruger,« fortsætter hun.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk vil en forlængelse af reklamationsperioden ikke føre til prisstigninger.

»I Norge og Sverige (hvor der er længere reklamationsret, red.) ser vi, at priserne på husholdningsapparater ligger en smule højere end i Danmark, mens priserne er en smule lavere i Holland og Storbritannien. Vi kan ikke se, at der er en sammenhæng, som har betydning for prisen på produktet,« siger Rikke Krogsgård.

»Skulle prisen dog stige en lille smule, hvilket vi ikke forventer, så er priserne på eksempelvis hårde hvidevarer og fjernsyn langt lavere i dag end for ti år siden, så det vil fortsat være langt billigere at købe de varer i dag sammenlignet med tidligere.«

»Og så vil det også være billigere for forbrugerne, hvis prisen eksempelvis steg en smule på en vaskemaskine, hvis alternativet er, at de skal købe en helt ny til 7.000 kroner efter to år og to måneder,« siger Rikke Krogsgård.