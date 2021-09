Mere grønt, flere opholdsmuligheder og bedre klimatilpasning.

Sådan beskriver Teknik og Miljø i Aarhus Kommune de planer for øgadekvarteret, som borgerne kan se frem til, i en pressemeddelelse.

Der skal nemlig både være flere træer på gadehjørnerne og flere børnevenlige opholdsmuligheder.

»Det er skønt, at der kommer mere grønt i byen, og det er rigtig godt for lokalsamfundet, at det også indbyder til ophold. Samtidig er det vigtigt, at der er tænkt klimatilpasning ind i byudviklingen, og det er der her,« siger rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek og fortsætter:

»Der er helt sikkert et uudnyttet potentiale i de grå gadehjørner, som nu bliver indfriet.«

Det er meningen, at løsningen også skal afhjælpe de udfordringer, der er med stigende mængder regnvand. Det gør det, ved at bede og træer suger regnvanden til sig.

Her kan du se, hvor træerne opføres. Foto: Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Vis mere Her kan du se, hvor træerne opføres. Foto: Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

På gadehjørnet i krydset mellem Høegh Guldbergs Gade og Fynsgade skal der plantes fire træer, opsættes en bænk – og så skal der placeret noget, der indbyder til kreativ leg for børn.

Men sådan bliver det ikke alle steder. De enkelte gadehjørner bliver nemlig forskellige.

»Beboere vil opleve varierede gadehjørner, som hver især inspirerer og bidrager med noget forskelligt til området. Biodiversitet og klimatilpasning er dog et gennemgående tema,« siger projektleder Martin Højholt.

Arbejdet med gadehjørnerne går i gang i begyndelsen af oktober – og et af de første kryds bliver mellem Fynsgade og Ny Munkegade.