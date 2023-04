Lyt til artiklen

De har terroriseret Aabybros borgere ved at holde dem vågne om natten. De har tilmed stjålet madpakker fra skolens børn.

Men nu skal det være slut. Nu skal de skydes.

Seks jægere fra Aabybro har nemlig endelig fået tilladelse til at dræbe de måger, der hærger i byen, skriver DR.

For dyrene er ekstra aggresive i disse dage.

Det skyldes, at de i øjeblikket bygger de reder, som den næste generation af måger skal udklækkes i.

Og redebygning betyder altså, at byens skolebørn skal være ekstra opmærksomme på deres madpakker.

»Hvis de kan finde mad let, så gør mågerne det – eksempelvis ved at stjæle det fra børnene,« siger Henning Kiil fra Aaby Sogns Jagtforening til DR.

Der er ikke noget entydigt svar på, hvorfor netop Aabybro lige nu er så hårdt plaget af mågerne.

Nogen har dog en teori om, at de minkfarme, der indtil for nylig har ligget i området, har været en nem fødekilde for fuglene – og at de derfor er blevet hængende i byen.

De seks jægere har fået indtil 15. april til at få bugt med mågerne.