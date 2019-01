Græs som menneskeføde kan spare klimaet for CO2

I fremtiden skal der græs på gaflen.

Et nyt forskningsprojekt med deltagelse af Aalborg Universitet skal nemlig gøre græs til menneskemad.

Det fortæller DR P4 Nordjylland.

Og det giver rigtig god mening at satse på græs som en af fremtidens fødevarer, forklarer Mette Lübeck, lektor i bæredygtig teknologi.

»Græs og andre friske blade har et højt proteinindhold.«

Projektet med navnet 'Innograss' skal de næste to et halvt år arbejde på at få græs på hylderne i supermarkederne - for eksempel i plantefars og energibarer.

»Det er en meget bæredygtig måde vi dyrker græs på i Danmark. Vi dyrker det alle steder og det kan høstes flere gange om året. Og græsmarker kan lave mere protein per hektar end korn kan,« siger Mette Lübeck.

Det vil kunne spare klimaet for masser af CO2-udledning, hvis vi selv spiser græs i stedet for at give det til køerne, og samtidig skærer ned på de røde bøffer, mener Per Rudahl Jensen, professor ved DTU Fødevareinstituttet.

»Græsprotein kunne være en brik til puslespillet til vores bæredygtige fødevareproduktion i fremtiden,« siger han til DR P4 Nordjylland.

I projektet deltager blandt andre også DTU og virksomheden Naturli' Foods, der i dag producerer plantefars.