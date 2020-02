Fremover vil det blive en noget dyrere fornøjelse for to go-glade københavnere at købe en latte med på vejen.

I hvert fald hvis kaffen bliver købt hos en af Riccos 13 kaffebarer i hovedstadsområdet.

Fra den 1. marts vil kaffebaren nemlig indføre en afgift på deres engangskopper, skriver Politiken.

Således vil man skulle lægge yderligere fire kroner oven i prisen på en kop kaffe, hvis man vælger at få den serveret i et papkrus, som man kan tage med på farten.

De fire kroner vil ifølge Politiken gå ubeskåret til en træplantningsfond.

Medbringer man derimod sin egen to go-kop, så vil man få to kroner i rabat.

Beslutningen om at lægge afgifter på priserne på en to go-kaffe er taget for at påvirke kaffedrikkere til i højere grad at medbringe egne krus hjemmefra, for på den måde at beskytte klimaet.

Målet er, forklarer direktør for Riccos kaffebarer Ricco Sørensen til Politiken, at udfase papkopper fuldstændigt med udgangen af 2021.

Synes du, det er en god idé at indføre afgift på to go-kopper?

Selv om tiltaget lægger et betragteligt beløb til en i forvejen ret dyr københavnerkaffe, så er direktør for Riccos kaffebarer Ricco Sørensen overbevist om, at fremtiden ligger i at medbringe sin egen to go-kop frem for at købe papkopperne:

»I New York giver alle kaffekæder med respekt for sig selv i dag en voldsom rabat på drikke i medbragt kop eller har en stor afgift på papkopper. Vi vil opleve samme udvikling i Danmark, måske med 5 års forsinkelse. Amerikanerne var først med to go-koppen, men de er også de første til at fjerne den,« siger Ricco Sørensen til Politiken.

Og noget tyder på, at direktøren har ret i sine forudsigelser.

Ifølge Politiken oplever Kop & Kande vækst i salget af ting, hvori man kan opbevare vand, kaffe, te og morgenmad, mens Stelton noterer, at man sælger mere og mere to go-udstyr.