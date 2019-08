Hvordan lyder det med en konkurrence blandt mindreårige piger, hvor der skal suttes på en agurk med et kamera på, slikkes flødeskum af drenges overkroppe og udføres seksuelle danse?

Eller en festinvitation, hvor pigerne på under 18 år bliver bedt om, at der ikke skal være 'hår på kussen'?

Sådan lød blot en lille del af de mange grænseoverskridende ritualer på flere nordsjællandske gymnasier, som B.T. i løbet af efteråret 2018 afdækkede.

Men nu skal det være slut.

Kender du til, at der på en hvilken som helst skole i det nye skoleår foregår udvælgelse af 1. g-piger, planlægning af en puttefest eller noget helt tredje? Så vil B.T. meget gerne høre fra dig, og du behøver ikke at stå frem med navn. Skriv på sebj@bt.dk eller 31106279.

På den store gruppe af nordsjællandske gymnasier, der har været ramt af puttemiddage og lignende traditioner, er rektorerne nemlig parate til at sanktionere deres elever, hvis man ser flere tilfælde af de ekskluderende ritualer.

»Jeg sagde på vores morgensamling i fredags, at de her arrangementer ikke er forenelige med vores værdier, og at hvis man deltager i dem eller arrangerer dem, så vil man blive bortvist fra skolens yderligere sociale arrangementer,« fortæller Pia Nyring, der er rektor på Øregård Gymnasium.

Det var faktisk Øregård Gymnasium, der dannede rammen om B.T.s første historie i 2018 om puttemiddag-ritualerne.

Her blev det fortalt, hvordan de yngre elever på skolen blev fotograferet i smug og ud fra deres udseende blev inviteret til en såkaldt puttemiddag.

Få dage efter stod dengang 17-årige Anja Leighton frem og fortalte om en grænseoverskridende audition og derefter drengemiddag, hvor hun og veninderne på skolen blev udsat for en række seksuelle og nedværdigende udfordringer.

Siden fulgte en række historier fra forskellige gymnasier i Nordsjælland, og det er de samme skoler, der nu er særligt opmærksomme på de ekskluderende traditioner.

På de fleste af gymnasiernes hjemmesider kan man finde orienteringer fra de forskellige rektorer, hvor der ikke bliver lagt skjul på, at det kan koste alt fra bortvisninger til skriftlige advarsler, hvis eleverne forsøger at genoplive puttemiddag-traditionen.

Men flere rektorer har altså også benyttet muligheden for at sætte fokus på puttemiddagene her i begyndelsen af det nye skoleår.

»Jeg sagde det allerede til forældrene til de nye 1. g-elever i juni, og ved en samling i mandags med alle skolens elever gjorde jeg det også klart, at vi ikke vil acceptere det,« fortæller Jørgen Rasmussen, der er rektor på Gammel Hellerup Gymnasium.

Selv blev Jørgen Rasmussen sidste år overrasket over, hvad en lille gruppe af skolens elever var i stand til.

I den periode, hvor B.T. skrev allermest om puttemiddag-traditionerne, bankede det en dag på rektorens kontor.

Bag døren stod en gruppe piger, der kunne fortælle, at 11 drenge fra skolens ældste årgang var i gang med at arrangere en puttemiddag, selv om de godt vidste, at det ikke var tilladt.

Det kostede dem dyrt.

»Heldigvis tog de her piger fat i os, så vi kunne sanktionere de 11 drenge. De endte med en skriftlig advarsel, og så var de ikke velkomne til nogen fester på skolen,« fortæller Jørgen Rasmussen.