Hvis man engang imellem cykler rundt eller kører i bil i København, kender man udmærket til problematikken:

At der blandt nogle cyklister hersker en ganske hensynsløs måde at bevæge sig gennem byen på.

Det er heldigvis sjældent, at det udmønter sig i et uheld, men nu skal selv de små lovovertrædelser også håndhæves i højere grad.

Derfor begynder Københavns Politi nu at patruljere på cykel.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

»Noget af det, der fylder for mange, er et ønske om, at vi er mere til stede blandt cyklisterne for at se og påtale andre forseelser end dem, vi typisk ser ved vejkryds. Det er et rigtig godt indspark, som vi har taget til os,« siger politidirektør Anne Tønnes i pressemeddelelsen.

Målet med den øgede patruljering er at skabe mere sikkerhed på vejene.

Konkret vil nærpolitiet derfor fremadrettet patruljere på cykel flere gange om ugen. Det vil blandt andet være i myldretiden, hvor der er trængsel på cykelstierne, men også på andre tidspunkter af døgnet.

Ud over den øgede tilstedeværelse på cykelstierne vil Københavns Politi også skrue op for informationen om færdselsreglerne for cyklister.