Undersøgelsen skal bruges som grundlag for de kommende beslutninger under coronakrisen.

I denne uge igangsættes stikprøveundersøgelse for, hvor udbredt Covid-19 er i den danske befolkning.

Det siger Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Torsdag bliver et repræsentativ udsnit af befolkningen på 2600 personer inviteret til at deltage i testen via e-Boks eller brev.

Ifølge sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke er der nu testkapacitet til, at man kan få data på virussets udbredelse i Danmark.

- Jeg vil gerne opfordre alle, der modtager en invitation, til at deltage i undersøgelsen.

- Det er vigtigt, at vi får et retvisende billede af, hvordan epidemien har ramt Danmark, siger Magnus Heunicke.

/ritzau/