De studerende på University College Nordjylland skal i disse dage vænne sig til nye coronakrav, når de er i skole.

Skolens ledelse har nemlig besluttet, at eleverne skal bære mundbind i hele skoletiden - fra de møder ind, til de går.

»Vores klasselokaler er meget traditionelle, og vi har typisk 30 studerende i en klasse. Derfor er det ikke muligt at holde den nødvendige afstand,« siger Henriette Eduardsen, uddannelseschef på University College Nordjylland til DR og tilføjer:

»Så for at være på den sikre side, har vi valgt kravet om mundbind.«

University College Nordjylland har seks forskellige campusser i landsdelen, men det er kun på skolens to campusser i Aalborg, at man har valgt at indføre krav om mundbind.

Det skyldes, at det kun er disse to, hvor det ikke er muligt at holde afstandskravet - på de fire resterende campusser i Hjørring og Thisted, er det ikke et problem.

Ifølge DR har cirka 4.500 elever normalt sin daglige gang på de to campusser i Aalborg. Begge skoler har dog indført en kapacitetsgrænse på grund af coronavirus, hvilket betyder at kun op til 1.800 elever færdes på skolen.

Resten er enten i praktik eller laver projektarbejde hjemmefra.