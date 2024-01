Den svenske kunstner Dan Park er som en af de første personer sigtet for at bryde den nye koranlov.

Han er mere præcist sigtet for at have udsat en arabisk udgave af koranen for »utilbørlig behandling« ved at sømme den op på et træ som en del af et kunstværk – eller »street art«, som Dan Park selv kalder det.

»Sigtelsen bliver en interessant del af kunstværket, og jeg håber på en fældende dom,« siger Dan Park til B.T.

Dan Park sømmede koranen op på Christiansborg Slotsplads den 14. december på selve dagen, hvor koranloven trådte i kraft.

Under koranen hang Dan Park et skilt med teksten »just burn it« og en lille æske tændstikker.

Kunstværket var en protest mod den nye koranlov, mere end det var en kritik af Islam:

»Det er en helt sindssyg lov,« sagde Dan Park til B.T.

To betjente dukkede hurtigt op på Christiansborg Slotsplads, men betjentene gjorde dengang ikke andet end at notere Dan Parks personoplysninger. Den korsfæstede koran fik lov til at hænge.

Nu falder hammeren så.

Dan Park er blevet hevet til afhøring i København, hvor politiet læste sigtelsen op for ham. Han har bedt Rasmus Paludan, der også selv er kendt for at ødelægge koraner, om at være hans forsvarsadvokat i sagen.

Hvorfor har du bedt Paludan om at forsvare dig, hvis du håber på at blive dømt?

»Rent kunstnerisk er en dom positiv, men fra et juridisk perspektiv er det bedre, hvis Koran-skændinger ikke straffes. Ytringsfrihed er vigtigere, fordi den påvirker alle og ikke kun mit arbejde,« siger Dan Park.

Dan Park håber på at blive dømt, fordi det vil gøre hans kunstværk mere interessant. Alligevel har han af hensyn til ytringsfriheden bedt Rasmus Paludan om at forsvare ham. Foto: Anthon Unger Vis mere Dan Park håber på at blive dømt, fordi det vil gøre hans kunstværk mere interessant. Alligevel har han af hensyn til ytringsfriheden bedt Rasmus Paludan om at forsvare ham. Foto: Anthon Unger

Dan Park har tidligere sagt, at han selv mener, han brød loven med sit kunstværk 'Just burn it':

»Som jeg tolker loven, så ja, absolut,« sagde han i december til B.T.

Men nu nægter han sig skyldig trods det modsatrettede håb om for kunstværkets skyld at blive dømt.

Ifølge Dan Park var det nemlig ikke ham selv, der lavede hullerne i koranen, som sømmet blev slået igennem:

»Han havde fået tilsendt koranen af en person, som allerede havde lavet hullerne i koranen. Så Dan Park skændte den på så vis ikke. Han slog sømmet igennem et hul, der allerede var der,« siger Dan Parks advokat Rasmus Paludan.

Rasmus Paludan skal tænke sig godt om nu. Han indtager en ny central rolle i historien om koranloven som forsvaradvokat for de første personen, der er sigtet for at bryde loven. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Paludan skal tænke sig godt om nu. Han indtager en ny central rolle i historien om koranloven som forsvaradvokat for de første personen, der er sigtet for at bryde loven. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Efter koranloven trådte i kraft, annoncerede Rasmus Paludan, at han vil opsætte et nyt teaterstykke, hvor der indgår en koranafbrænding. Ifølge den nye lov må man nemlig gerne brænde en koran offentligt, hvis afbrændingen udgør en mindre del af et større kunstværk.

Netop det smuthul har en anden af Paludans klienter ved navn Lars Theilade også prøvet at benytte sig af.

Få minutter efter at Dan Park den 14. december sidste år sømmede en koran op på et træ, optrådte Lars Theilade i nærheden med en guitar og en sang om profeten Muhammed for til sidst at brænde en koran.

Også Theilade er nu sigtet for at bryde koranloven.

Lars Theilade konfronteres af politiet, mens han brænder en koran foran Kulturministeriet på dagen, hvor koranloven trådte i kraft. Foto: Anthon Unger Vis mere Lars Theilade konfronteres af politiet, mens han brænder en koran foran Kulturministeriet på dagen, hvor koranloven trådte i kraft. Foto: Anthon Unger

Rasmus Paludan vil som Theilades forsvarsadvokat argumentere for, at afbrændingen blot indgik som en mindre del af et større kunstværk.

Derudover fremhæver Paludan i forsvaret af Lars Theilade, at den afbrændte koran var på engelsk og ikke arabisk:

»Han brugte med vilje en engelsksproget udgave af Koranen, fordi den ikke er hellig,« siger Paludan med henvisning til, at loven kun beskytter religiøse tekster med væsentlig religiøs betydning for anerkendte trossamfund.