Natten til tirsdag mistede en 35-årig politibetjent livet efter en trafikulykke på Langebro i København. Han efterlader sig en gravid kone og et barn på to år. Foreningen Thin Blue Line Danmark har nu startet en indsamling for at hjælpe familien.

»Mandag nat mistede vi en ung kollega i en forfærdelig bilulykke på Langebro i København. Kollegaen var i tjeneste og blev tilfældigt involveret i den tragiske ulykke. Verden går i stå, og tilbage står de nærmeste efterladte, familien, vennerne og kollegaerne med et ubeskriveligt tomrum,« skriver foreningen på Facebook.

Thin Blue Line Danmark, der har til formål at hjælpe skadede kollegaer i tjeneste, blev stiftet tilbage i 2016, efter en politimand blev skudt på Christiania i forbindelse med anholdelse.

På kun en måned blev der indsamlet knap en million kroner.

Kollegaen der kun blev 35 år efterlader sig en gravid kone og et barn på 2 år! Hjælp os med at hjælpe dem og vise dem, at de ikke står alene Thin Blue Line Danmark

Nu har den frivillige forening igen startet en indsamling, som skal hjælpe den 35-åriges efterladte kone og parrets børn.

»Kollegaen, der kun blev 35 år, efterlader sig en gravid kone og et barn på 2 år! Hjælp os med at hjælpe dem og vise dem, at de ikke står alene,« skriver foreningen videre.

En 25-årig mand blev tirsdag varetægtsfængslet i 27 dage efter ulykken, som kostede den 35-årige betjent fra Københavns Politi livet.

Han er sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med påstået vanvidskørsel.

Udover sigtelsen for uagtsomt manddrab er manden også sigtet efter straffelovens paragraf 252 om »af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for andres liv eller førlighed«.

Den 25-årige var efter ulykken stukket af fra stedet, men blev efterfølgende anholdt klokken 02.55 på Rigshospitalets Traumecenter.

Manden nægter sig skyldig.

Du kan støtte familien via Mobilepay 56364 eller foreningens arbejde generelt her.