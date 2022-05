16 kommuner vil i en forsøgsordning sænke fartgrænsen.

Københavns Kommune er en af de 16 kommuner, som er med i forsøgsordningen. Her vil de fleste strækninger blive sat ned med 10 kilometer i timen. I udvalgte områder i centrum vil ovenikøbet sætte fartgrænsen ned til 30 kilometer i timen.

En af de deltagende kommuner, Allerød Kommune, vil gøre det mere trygt for cyklister. Det peger formand for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget, Miki Dam Larsen, blandt andet på.

»Utryghed holder folk tilbage fra at cykle ud på vejene, og der gør det en stor forskel at sænke hastigheden,« siger Miki Dam Larsen til TV 2, der også fortæller, det vil være udvalgte byzoner, hvor farten sænkes.

Her skal farten sættes ned Frederiksberg Kommune

København Kommune

Allerød Kommune

Fredensborg Kommune

Frederikssund Kommune

Furesø Kommune

Gentofte Kommune

Hillerød Kommune

Hørsholm Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

Rudersdal Kommune

Odense Kommune

Randers Kommune

Norddjurs Kommune

Aarhus Kommune

Aalborg Kommune

Han håber, at det kan nedsætningen af fartgrænser kan nedsættes inden 2022 udløber.

Foretagendet vil koste et sted mellem 500.000 og 700.000 kroner, der blandt andet skal bruges på nye skilte, anslår Miki Dam Larsen.

Aarhus Kommune er også en af de kommuner, der skal være med i forsøgsordningen. Her er det 10 strækninger, hvor farten skal sættes ned.

Her er kommunen også i gang med at sætte midler af i økonomien og klargøre vejene, så de er klar til at fartgrænserne kan sættes ned.