Læs Lizette Risgaards fulde Facebookopslag: Kære alle Som I måske har set i medierne, har jeg indkaldt forretningsudvalget i FH til et ekstraordinært møde. Det har jeg, fordi en række personer har henvendt sig til Ekstra Bladet og Berlingske og fortalt, at de har oplevet, at jeg har opført mig upassende. Konkret har personerne oplevet uønsket fysisk berøring - eksempelvis at jeg har haft min hånd for længe på deres ryg, når jeg har givet dem et kram, at jeg har taget dem på numsen og har danset for tæt på dem - eller at jeg på anden måde har opført mig upassende i sociale sammenhænge. Det er ikke alle, der føler sig krænket, men de har alle følt, at deres grænser er blevet overtrådt. Jeg er dybt berørt af historien og meget ked af det, for det har naturligvis aldrig været min intention. Men det er vigtigt for mig at sige følgende: Jeg mener, at det i udgangspunktet altid er den krænkede, der definerer, hvornår man er gået over stregen. Derfor vil jeg også gerne give en uforbeholden undskyldning til de personer, der har oplevet, at jeg har opført mig upassende. Undskyld! Jeg har tænkt rigtig meget over tingene det seneste døgn, efter jeg er blevet forelagt historien. Jer, som kender mig, ved, at jeg er et uformelt menneske, der elsker at snakke med alle, høj som lav. Jeg krammer også ofte og mødes med rigtig mange mennesker. Men jeg må erkende, at jeg har udvist en upassende adfærd. Jeg har handlet uprofessionelt som leder. Og jeg har slet ikke været bevidst om min egen position og den magt, som naturligt følger med. Men det er ikke nogen undskyldning! Pilen peger på mig og min adfærd: Den har været uprofessionel og forkert og skal ændres med det samme. Derfor vil jeg endnu engang gerne sige undskyld. Det kommer ikke til at gentage sig. Dernæst er det også vigtigt for mig at sige, at vi i FH i efteråret 2021 tog initiativ til at etablere en whistleblower-ordning, hvor man trygt og anonymt kan henvende sig via et advokatfirma samt et kodeks for adfærd. Det gjorde vi, fordi vi tager sager som disse meget alvorligt. At jeg ikke selv har kunnet leve op til mit ansvar og det kodeks, vi i fællesskab har vedtaget i FH, gør selvsagt kun sagen endnu mere pinlig. Jeg vil i den grad henvise og opfordre til, at alle, der må have oplevet upassende adfærd fra mig – og/eller andre – henvender sig til ordningen. Jeg har kun en interesse i at få sagerne belyst og ikke mindst få dem behandlet professionelt. Det er derfor, vi har etableret ordningen. Som sagt er jeg meget berørt af det her. Der er mange mennesker, jeg skal tale med det næste stykke tid, og jeg ville ønske, jeg havde tid til alle. Min telefon er som altid åben, hvis nogle gerne vil have en snak med mig. Tak, fordi I læste med. Kh Lizette



I opslaget fortæller hun videre, at hun har haft meget at tænke over det seneste døgn, siden hun blev forelagt historien, og hun erkender, at hun har udvist upassende adfærdig.

»Jeg har handlet uprofessionelt som leder. Og jeg har slet ikke været bevidst om min egen position og den magt, som naturligt følger med.«

Hun slår fast, at det er en adfærd, som skal ændres med det samme, og hun kalder det pinligt, at hun ikke har levet op til ansvar og kodeks, som FH i fællesskab har vedtaget.

Mødet i FH finder sted fredag klokken syv.