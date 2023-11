Lars Findsen ved ikke, hvad fremtiden bringer, efter at retssag blev droppet, siger han til Jyllands-Posten.

Det kom ikke synderligt meget bag på Lars Findsen, at retssagen mod ham tidligere på ugen blev droppet.

Det siger Findsen i et interview med Jyllands-Posten.

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) glæder sig nu til at lægge sagen bag sig.

- Nu kan jeg komme videre med mit liv. Det har til tider været belastende. Det har også været ubehageligt for mine børn, som jeg ikke har kunnet forklare, hvad det handler om, siger Findsen til Jyllands-Posten.

Onsdag blev det meldt ud, at anklagemyndigheden har besluttet, at hverken retssagen mod Findsen, den tidligere Venstre-minister Claus Hjort Frederiksen, eller en 63-årig tidligere ansat i PET kan gennemføres.

Beslutningen bunder ifølge anklagemyndigheden i, at Højesteret har besluttet, at ingen af de tre sager skal gennemføres for lukkede døre.

Den begrundelse giver Findsen dog ikke meget for.

- Det er en afledningsmanøvre, der går ud på at give andre skylden, nemlig Højesteret. Der har jo været sager før denne, hvor det er håndteret, så det er håndteringen af sagen, der er slået fejl. Begrundelsen er noget pjat. Man kan godt føre disse sager, hvis man tilrettelægger dem rigtigt, siger Findsen til Jyllands-Posten.

Her siger han også, at han ikke ved, hvad fremtiden byder på. Han er formelt stadig ansat i FE, men suspenderet.

PET aflyttede og overvågede Lars Findsen i længere tid, før han som hjemsendt chef for Forsvarets Efterretningstjeneste i december 2021 blev passet op af betjente fra PET i lufthavnen, da han netop var ankommet fra en rejse til Nordmakedonien.

Siden fulgte varetægtsfængsling frem til 17. februar 2022 i en celle i arresten i Hillerød, senere en tiltale.

Beskyldningerne mod Findsen drejede sig om, at han skulle have lækket statshemmeligheder til blandt andre sin mor, en journalist og en tidligere rigspolitichef.

/ritzau/