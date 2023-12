En familie på under 10 personer har siden 2009 kostet Aarhus Kommune 64 millioner kroner.

Pengene er gået til sociale indsatser som for eksempel anbringelser.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Anders Winnerskjold (S) er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune kommer nu sammen med Østjyllands Politi med et nyt initiativ for at mindske udgifterne til udgifter til nogle få familier. Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix

Han siger:

»Jeg kan næsten ikke udtrykke, hvor forarget jeg er over de her familier, og hvordan de opererer.«

I familien, der består af far, mor og børn, har der været 90 anbringelser og 40 forebyggende foranstaltninger.

Ifølge DR viser en optælling, at det er de samme få familier, der står bag en stor del af kriminaliteten i Aarhus Kommune.

Familien med de 64 millioner kroner tegner, ifølge Aarhus Kommune, et typisk billede af de familier, man nu vil gå målrettet efter.

Østjyllands Politi og Aarhus Kommune går nu sammen om en række nye tiltag, der skal forbedre situationen på området.

Ifølge Østjyllands Politi kommer der nu tre initiativer på området.

For det første skal der foretages en tidlig forebyggende indsats målrettet børn i otte til 13 års alderen.

For det andet skal et team af medarbejdere fra politiet og social- og beskæftigelsesområdet aftale koordinerede indsatser.

For det tredje skal muligheden for bandeexit udvides, så den også bliver målrettet personer i miljøet omkring den enkelte borger.