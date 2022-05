Lyt til artiklen

Det er i årevis gået op, op, op. Men nu tyder meget på, at boligmarkedet er gået i stå. Festen er ovre.

»Den optur, vi så under coronatiden, er helt slut. De priser, man fik for bare et halvt eller helt år siden, får man bare ikke i dag,« siger Jan Nordmann fra EDC.

Hos den store mæglerkæde har man altså allerede observeret, hvordan udviklingen har sendt priserne den anden vej på det danske marked.

Og det bliver understøttet af nye tal fra Boliga, der viser, at andelen af boliger solgt med prisnedslag er steget med lige knap en fjerdedel i maj i år set i forhold til maj sidste år. Det skriver Børsen.

Til salg! Men nu kan det blive til en lavere pris. Foto: Signe Goldmann Vis mere Til salg! Men nu kan det blive til en lavere pris. Foto: Signe Goldmann

Det er den efterhånden velkendte kombination af markante rentestigninger og økonomisk usikkerhed på grund af krigen i Ukraine, der nu for alvor slår igennem. Kombineret med en mæthed oven på de seneste års boligkøbsfest, hvor der simpelthen er færre købere på markedet.

Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank, vil ikke direkte kalde det 'købers marked', men det peger i den retning.

»I forhold til et for et par år siden er det nemmere at være køber nu, og i de kommende måneder vil købere få endnu mere vind i sejlene, for udbuddet plejer at stige i forårsmånederne, og det er meget lavt lige nu efter at være støvsuget under coronaen,« siger Mikkel Høegh.

Han har følgende råd til de købere, der gerne vil sikre sig en god – eller endnu bedre – pris lige nu:

1. Forhandl om prisen: Det er oplagt at stikke en finger i jorden og se, om ikke der kan skæres af prisen. Den kan være sat for højt, og flere boliger bliver allerede nu løbende sat ned.

Det er oplagt at stikke en finger i jorden og se, om ikke der kan skæres af prisen. Den kan være sat for højt, og flere boliger bliver allerede nu løbende sat ned. 2. Hav tålmodighed: Det danske marked er gennemsigtigt, og det er værd at holde øje med udviklingen for den enkelte bolig og også i hele området. Det kan bruges i forhandlingerne. Liggetiderne er tiltagende, og det gør det nemmere at prutte om prisen.

Det danske marked er gennemsigtigt, og det er værd at holde øje med udviklingen for den enkelte bolig og også i hele området. Det kan bruges i forhandlingerne. Liggetiderne er tiltagende, og det gør det nemmere at prutte om prisen. 3. Tjek beliggenhed: Udbuddet er som nævnt begrænset i øjeblikket, så hvis man udvider horisonten, kan det være muligt at finde en fin bolig i et andet område – og til en bedre pris. Villigheden til at gå på kompromis øger generelt sandsynligheden for at ende med en god pris.

Også sælgerne står selvfølgelig i en ny situation. Og skal anerkende den.

»De skal være realistiske i forhold til, at priserne ser ud til at have toppet for denne gang. Og de skal være realistiske, når prisen skal sættes,« siger boligøkonomen Mikkel Høegh:

»Alle erfaringer viser, at hvis prisen til at begynde med ligger for højt, ender det med et større nedslag, end det ellers ville have gjort, hvis boligen bliver ramt af det, mæglere kalder for 'liggetidspest'.«

Hos EDC er arbejdet med at informere sælgerne om de tider i fuld gang.

Ejerlejligheder i København kan blive blandt de hårdest ramte af prisnedslagene. Foto: Mathias Svold Vis mere Ejerlejligheder i København kan blive blandt de hårdest ramte af prisnedslagene. Foto: Mathias Svold

Kommunikationschef Jan Nordmann fra EDC ser dog ikke af prisnedslagene for alvor ramme toppen af markedet – altså eksempelvis liebhaverboligerne eller 'familiehusene, der har alt'.

De vil dog gøre indhug i de næste lag. Og i forhold til ejerlejligheder i især København, Aarhus og Frederiksberg. Og for sommerhuse.

»Hvor opturen har været størst, vil nedturen også typisk være størst, og på de markeder har prisstigningerne været nærmest eksorbitante,« som han udtrykker det.

Og understreger, at der ikke er tale om en situation, hvor man som køber kan smide et decideret skambud og regne med at få et gigantisk afslag.

»Det var sådan noget, som vi så efter finanskrisen, hvor bunden var gået ud af folks økonomi, så der var nogen, der stod og skulle sælge. Der er vi ikke i dag. Generelt er danskernes økonomi sundere og har en anden robusthed,« siger Jan Nordmann.

Til gengæld kan den øjeblikkelige opbremsning af markedet tage tid.

»Boligkriser i Danmark har historisk varet i op til ti år, og selv om vi endnu ikke ved, hvor kraftigt det vil ramme, er det vigtigt at tænke på, at boligmarked er en supertanker. Hvis markedet først går i én retning, tager det lidt tid, inden det igen drejer sig,« siger Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank:

»Så det vigtigt ikke at købe kortsigtet med hovedet under armen, så er der størst sandsynlighed for at komme derfra med skindet på næsen.«