Høje smittetal. Mange indlagte. Nye, hårdere restriktioner.

Danmark er hårdt ramt af coronapandemiens anden bølge netop nu – men det bliver endnu værre.

Sådan lyder forudsigelsen i et nyt notat fra Sundhedsstyrelsen.

Her anslås det, at antallet af indlæggelser i løbet af den kommende uge vil nå op på mellem 500 og 650.

Dermed kan rekorden for flest indlagte under hele pandemien stå for fald.

Den 1. april var 535 indlagt, da første bølge toppede.

»Jeg var én af dem, der håbede i sommer, at vi ville blive ramt i mindre omfang, og at smitten ikke ville brede sig så hurtigt. Sådan gik det desværre ikke, og det viser bare, hvor smitsom sygdommen er,« siger formanden for Lungeforeningen, Torben Mogensen, til Berlingske.

At det går den forkerte vej understreges af antallet af nyindlæggelser.

Tirsdag blev 102 danskere indlagt med coronavirus – ny rekord for en enkelt dag.

Idet mange indlagte blev udskrevet voksede det samlede antal indlagte 'kun' med 10 til 439.

68 af de indlagte er på intensivafdeling, og 39 af dem ligger i respirator.

