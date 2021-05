Røde øjne og stoppet næse?

Lider du af høfeber, er det ikke denne weekend, du skal gå tur med græsslåmaskinen.

Astma-Allergi Danmark melder nemlig, at sæsonen for græspollen begynder nu.

Landets pollentælling har indenfor det sidste døgn registreret græs, og da vejrguderne – ifølge DMIs forudsigelser – ventes at vise sig fra sin milde og lune side de kommende dage, er der samtidig udsigt til, at flere er på vej.

(Arkivfoto) Foto: Maria Hedegaard Vis mere (Arkivfoto) Foto: Maria Hedegaard

Er du én af Danmarks næsten en million pollen-allergikere, kan du dog trøste dig med, at pollensæsonen begynder blidt i år.

Foråret har som bekendt været usædvanlig koldt, og det er i hvert fald én befolkningsgruppe glade for: Alle de mange, der lider af høfeber.

»Jo varmere vejret er i maj, desto flere græspollen bliver der dannet. Maj måned har været usædvanlig kold indtil nu, så det kolde forårsvejr er indtil videre godt nyt for folk med allergi over for græspollen. Det spiller dog også en vigtig rolle, hvordan vejret bliver i juni og juli, da varme sommerdage giver flere pollen end en våd og kold sommer,« siger Mathilde Kloster, biolog og leder af pollentællingerne i Astma-Allergi Danmark, i en pressemeddelelse fra organisationen.

Det er især græspollen, der gør hverdagen besværlig for mange i løbet af sommeren.

Fem gode råd til allergikere Sørg for at være korrekt behandlet. Søg læge.

Brug Astma-Allergi Danmarks app Dagens Pollental med femdøgnsprognose, dagbog og pollengrafer. Det kan hjælpe dig med at planlægge dine aktiviteter, så du er mindst muligt generet af pollen.

Planlæg din træning, så den foregår morgen eller aften, hvor der er færre pollen i luften.

Tænk over, hvor du dyrker motion udenfor: Brug skoven, hvor træerne kan fungere som et filter. Undgå skov med træer af den type, du ikke kan tåle. Løb eller gå langs vandet, hvor der ofte er færre pollen.

Brug solbriller og hat eller kasket, når du er udenfor. De skærmer for pollen, så du mindsker symptomer i øjnene. Når du cykler, kan du bruge en pollenmaske. Den hjælper med at holde pollen væk fra luftvejene.

Sørg for at lægge dit træningstøj til vask med det samme, og skyl dit hår umiddelbart efter en træningstur, så pollenkornene slipper sit tag. Kilde: Astma-Allergi Danmark

Men der er håb. I mange tilfælde kan behandling nemlig afhjælpe symptomerne, siger rådgivningschef i Astma-Allergi Danmark, Betina Hjorth.

»Hvis man ikke får den rette behandling, kan symptomerne i værste fald virke invaliderende i dagligdagen. Man kan føle sig sløj, træt og i dårlig form. Nogle mister lysten til at indgå i sociale sammenhænge, og blot det at gå en tur på et par kilometer kan pludselig føles som at bestige et bjerg. Har man det sådan, skal man reagere,« siger hun.