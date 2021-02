Ikke nok med at covid-19 har skabt en masse problemer i samfundet med nedlukning, hjemmeskoling og socialt fravær. Nu har coronaproblemerne banet sig vej hele vejen ind i parforholdet på flere områder.

Flere søger mod parterapi på grund af corona, og under pandemien har knap 20 procentaf dem sågar gået med tanker om skilsmisse.

»Det er ret tydeligt, at der er en sammenhæng mellem corona og bøvl i parforholdet. Coronaisolation kan forstærke dårlig trivsel i parforhold, det er jeg slet ikke i tvivl om,« siger Lise Kramer Schmidt, der har været par- og familieterapeut i ti år og har klinik på Frederiksberg.

Det samme oplever Anja de Thurah, parterapeut i Nyborg, der sågar har måttet ændre i sin terapi, fordi corona har påvirket forholdene så meget.

»Før corona var min terapi mere procesorienteret, nu er det mere brandslukning for at finde en måde, hvorpå parrene kan komme igennem det. Det handler mere om overlevelse,« siger Anja de Thurah.

Problemet er dog større end som så. De to parterapeuter er dog langtfra de eneste parterapeuter, der oplever, at corona har gjort parforholdet svært.

I undersøgelsen fra Danske Psykoterapeuter fremgår det, at 36,8 procent af parterapeuterne har fået henvendelser fra par eller enkeltpersoner, der har fået problemer med parforholdet under corona. Derudover har 28 procent at parterapeuterne fået nye klienter som følge af corona.

Problemerne kommer dog ikke pludseligt ud af det blå. Begge terapeuter mener, at uenighederne kommer, fordi de har haft nogle problemer i forvejen, som er blevet ekstra synlige under corona.

»Det er problematikker, der har været der i forvejen, men parrene bliver ekstra presset under coronaen. For pludselig skal man leve i en boble, som kun er familie,« siger Anja de Thurah, der bakkes op af Lise Kramer Schmidt:

»Det, som har været besværligt i forvejen, bliver komprimeret, forstærket og mere besværligt. Det hele bliver på en måde mere presset.«

Når der så ovenikøbet er coronarestriktioner, bliver problemet kun forværret. For så er det svært at få en pause fra parforholdet og tage ud i en anden social sammenhæng. Derfor oplever parrene ifølge terapeuterne, at bægeret mildest talt flyder over.

»Når andre sociale sammenhæng ryger væk, så mister man sit pusterum, og så bliver presset større. Nogle af de problemer, man normalt kan sige pyt til eller lufte sig fra, kan man ikke mere få pusterum fra. Det bliver tydeligt, at vi har brug for noget andet end vores partner,« siger Lise Kramer Schmidt.

Anja de Thurah oplever dog, at bølgerne allerede er gået så højt, når parrene kontakter hende, at ordet »skilsmisse« bliver nævnt fra start.

»Man kommer lidt for sent, når man allerede taler om skilsmisse fra start. Før oplevede jeg, at par ville arbejde med problematikkerne og ikke var på randen af skilsmisse. Men corona har gjort, at de næsten ikke genovervejer, om skilsmisse er det rette,« siger Anja de Thurah.