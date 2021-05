Lige nu sætter et charterfly fra Københavns Lufthavn kursen mod Mallorca.

Det er første gang i syv måneder, at danske charterturister kan trodse corona og komme ned i sydens sol.

Og det har 189 danskere gjort brug af.

De sidder lige nu i en Boing 737- 80 med kurs mod Mallorca.

Rejseselskabet TUI sender 189 personer afsted fra Københavns Lufthavn med kurs mod den spanske ferieø Mallorca, fredag den 21, maj 2021. Det er det første charterfly i syv måneder der letter fra Danmark. Foto: Martin Sylvest Vis mere Rejseselskabet TUI sender 189 personer afsted fra Københavns Lufthavn med kurs mod den spanske ferieø Mallorca, fredag den 21, maj 2021. Det er det første charterfly i syv måneder der letter fra Danmark. Foto: Martin Sylvest

B.T. kunne tidligere på dagen fortælle om venneparret Rasmus Willumsen og Rasmus Sørensen, der er blandt årets allerførste charterturister.

De bestilte rejsen i søndags, da det stod klart for dem, at Udenrigsministeriet havde rykket Mallorca fra orange til gul.

Det betyder blandt andet, at man eksempelvis ikke skal i karantæne ved hjemrejse.

»Det er kun en uge siden, at vi har bestilt rejsen, men vi har glædet os som små børn til at komme ud og få noget luft under vingerne,« sagde Rasmus Sørensen tidligere på dagen.