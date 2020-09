Langt om længe bliver det en realitet. En lovgivning om samtykke ved sex bliver præsenteret i eftermiddag.

Regeringen har indgået en aftale med støttepartierne om samtykkelovgivning.

Det erfarer B.T. fra flere kilder.

Justitsminister Nick Hækkerup har indkaldt til pressemøde ved Justitsministeriet tirsdag klokken 15.45.

Og her ser det ud til, at samtykkelovgivningen præsenteres.

Ved pressemødet er også Rosa Lund (EL), Karina Lorentzen (SF) og Kristian Hegaard (RV) til stede.

Endnu står det ikke klart, hvad den nye samtykkelovgivning indeholder, men den vil være et stort skridt for ofre for voldtægt, der hidtil har måttet bevise, at de er blevet udsat for overgreb ved vold eller trusler om vold, som den nuværende lovgivning lyder.

B.T. har gennem en stor serie beskrevet en række af de problematikker, ofre for voldtægt møder.

Efter den serie kørte i sommeren 2018, valgte daværende justistminister Søren Pape Poulsen (K) at igangsætte et stort arbejde, der siden er mundet ud i store omvæltninger hos politi, anklagemyndighed og nu en ny samtykkelovgivning.

Man kan finde hele serien her.

Det er det arbejde, som siden blev videreført af Nick Hækkerup og regeringens støttepartier, og som nu ser ud til at munde ud i en ny lovgivning på området.

På Twitter jubler flere profiler fra blandt andet Enhedslisten over den nye lov, som er kommet på plads efter lang tids arbejde:

'Kl.15.45 er der doorstep i justitsministeriet. Med præsentation af en kæmpe landvinding for ligestillingen, som jeg, Rosa Lund og Enhedslisten har haft som hjertebarn i næsten et helt årti. Vi kan nærmest ikke samle os om en selfie...' skriver Pernille Skipper.

Og de Radikales Kristian Hegaard jubler også:

'Følg med 15:45 når vi skriver dansk retshistorie i samme skala som afskaffelse af revselsretten,' skriver han.

I serien 'Voldtaget' beskrev B.T., hvordan en række ofre for voldtægt stødte ind i problemer, når det handlede om at få deres voldtægtsmand dømt.

En af dem er Emilie Riddersholm, som er jublende glad:

»Det er en rigtig dejlig nyhed. Det er det, vi har kæmpet for så længe, siden jeg og andre stillede os frem og fortalte vores historier, og det har ikke altid været nemt, men hvis lovgivningen bliver en realitet, har det været hele kampen værd,« siger Emilie Riddersholm til B.T.

Også hos Amnesty jubler man over nyheden:

»Vi er virkelig glade. Vi skriver historie, og det er en kæmpe sejr. Vi har kæmpet for det her i mange år,« siger Helle Jacobsen fra Amnesty til B.T.

»Alle har ret til at bestemme over deres egen krop, og samtidig håber vi, at sådan en lov vil have en præventivt effekt i fremtiden,« siger Helle Jacobsen.