Klokken 14 vil sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præsentere vaccineplanen for Danmark.

Sundheds- og Ældreministeriet holder pressemøde onsdag klokken 14. Det kommer til at handle om udrulningen af vacciner mod covid-19 i Danmark, oplyser ministeriet i en pressemeddelelse

Ifølge TV2 er de første lastbiler med vacciner fra lægemiddelvirksomheden Pfizer/BioNTech onsdag morgen rullet ud fra en fabrik i Belgien. Det er dog uklart, om det også gælder leverancer til Danmark.

Nyhedsbureauet dpa skriver kort over middag, at virksomheden ikke vil bekræfte, om vaccinerne allerede har forladt fabrikken. Pfizers pressetalsmand i Danmark siger til Ritzau, at man af sikkerhedshensyn ikke vil udtale sig om detaljer i forbindelse med distributionen.

Tidligere har myndighederne oplyst, at det vil være de ældre og de svageste, der først bliver vaccineret.

Helt lavpraktisk bliver det i Ishøj Kommune og Herlev Kommune, der som de første vil kunne vaccinere ældre medborgere.

Mens den første sending vacciner er på knap 10.000 styk, forventes det, at op mod 250.000 danskere vil kunne vaccineres inden for et par måneder.

