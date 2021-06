Fredag udkommer en rapport, der kan få afgørende betydning verden over.

Den handler om UFO'er, og før du forkaster det som fjollet science fiction, der hører til i film og bøger, skal du bruge et par minutter på at forstå, hvorfor UFO'er i øjeblikket bliver taget meget, meget alvorligt af både amerikanske politikere og toneangivende medier og forskere.

I mange år har diskussionen omkring UFO'er primært handlet om enkeltpersoner, der mener at have set noget uforklarligt på himlen.

Hændelserne er både blevet filmet og fotograferet, men optagelserne har været for upræcise og øjenvidneberetningerne svære at bruge i videnskabelig sammenhæng. Men i 2004 begyndte der at ske noget opsigtsvækkende.

Det fortæller professor i astrofysik og astronomi ved Niels Bohr Institutet og medvært på videnspodcasten 'Den Flyvende Tallerken', Anja C. Andersen.

»Der begyndte at blive lækket forskellige optagelser, der er lavet af jagerfly og fra hangarskibe i det amerikanske forsvar. Og modsat privatpersoners optagelser og fortællinger, så har både fly og skibe isenkrammet, der er lavet til at måle hastigheder og afstande.«

Sidste år offentliggjorde Pentagon tre opsigtsvækkende videoer, hvor jagerpiloter har filmet objekter, de ikke kan identificere.

I en af videoerne ser man et objekt, der pludselig flyver ud af billedet med en hastighed, der ikke er jordisk kendt.

Det samme gælder to andre videoer, hvor flyvende objekter bevæger sig og accelerer på en måde, som vi ikke kan forklare videnskabeligt.

Og det er data bag optagelser som dem og andre, Anja C. Andersen og andre forskere håber på, at den nye rapport vil fremlægge.

»De detektioner, der har været, de er så gode, at man ikke bare kan afvise dem. Derfor vil det også være enormt spændende at se det data, som ligger bag, for så kan forskere verden over arbejde med dem,« fortæller Anja C. Andersen.

Egentlig er der ikke tvivl om, at de opsigtsvækkende optagelser for nuværende er UFO'er – altså uidentificerede flyvende objekter – men hvor stammer de fra?

Det kan være teknologi vi ikke kender til fra lande, hvor vi ikke har ret meget indsigt i deres våbenudvikling. Eksempelvis Kina eller Rusland.

»Og det er jo i sig selv bekymrende,« siger Anja C. Andersen.

Hun fortæller også, at optagelserne kan vise et spændende atmosfærisk fænomen – eksempelvis kuglelyn – det finder hun dog usandsynligt.

Det kan også vise sig at være ingenting, og så er der den sidste mulighed.

At optagelserne viser fremmed liv på jorden.

En forklaring, rapporten ventes at konkludere 'ikke kan udelukkes'.

Men hvis det er forklaringen, hvorfor har vi så ikke hørt fra dem, der er lykkedes med at rejse hele vejen hertil?

»Det er selvfølgelig tusindkroners-spørgsmålet og et af argumenterne for, at det ikke kan være liv fra rummet. Forudsat man ikke kan rejse hurtigere end lyset hastighed, så har de fløjet i tusind år for at komme hertil, og hvorfor så ikke tage kontakt?«, siger Anja C. Andersen.

Hun giver selv en mulig forklaring.

»Hvis vi kom til en fremmed planet, ville vi så sætte os ned og snakke med en myretue eller kakerlakker?«.

Det er Pentagon, som udgiver den længe ventede rapport, og det skyldes, at et flertal i Kongressen sidste år vedtog en lov, der påbød de amerikanske efterretningsmyndigheder at lægge alt frem, de vidste om UFO'er.