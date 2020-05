Søndag eftermiddag meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, at udledningen af spildevand bliver udskudt til efteråret.

Dermed behøver københavnerne ikke frygte en tvivlsom vandkvalitet med kolibakterier og forhøjet algeforekomst, når badesæsonen for alvor bliver skut i gang til sommer.

Planen var ellers, at 290.000 kubikmeter spildevand over de næste fem dage - begyndende fra mandag morgen - skulle Iedes ud i Øresund.

»Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) har besluttet at udskyde arbejdet med at sikre spildevandsledningen til Lynetten og dermed udledningen af spildevand til oktober,« står der i en pressemeddelelse, som forvaltningen har udsendt søndag eftermiddag.

Beslutningen om at lede spildevandet ud i Øresund har mødt massiv kritik. Både fra politisk hold og fra en række eksperter, der mener, at det kan være til fare for dyrelivet i Øresund, hvis de mange liter kolibakterier bliver ledt ud i havet lige nu.

Flere politikere i Københavns Borgerrepræsentation fortæller, at de aldrig har hørt om planerne, før de blev beskrevet i pressen.

Afgørelsen om at lede spildevandet ud i Øresund er ifølge politikerne ene og alene truffet i forvaltningen, og dermed har politikerne ikke har noget med det at gøre.

Noget B.T.s chefredaktør Jonas Kuld Rathje behandler i sin leder.

Lort fra tre kommuner

Det er forsyningsselskaberne Hofor og Novafos, der har fået grønt lys til at sende spildevand fra Gentofte, Frederiksberg og København ud i havet.

Hovedspildevandsåren, der normalt leder spildevandet til rensningsanlægget, er lige nu lukket ned på grund af et nybyggeri på Svanemølleholmen på Østerbro i København.

Over weekenden har Teknik- og Miljøforvaltningen været i dialog med HOFOR, som - efter at have været i dialog med den konkrete bygherre på Svanemølleholmen - har tilkendegivet, at det vil være muligt at udskyde projektet til oktober, hvis kommunen kræver det.

»HOFOR har tilkendegivet, at det er muligt at udskyde projektet, hvis Københavns Kommune kræver det. Dermed går arbejdet ikke i gang i morgen. Sideløbende hermed arbejder forvaltningen på en orientering, der også skal svare på, om forvaltningen kan have begået formelle fejl, som nogle eksperter mener kan være tilfældet,« siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i pressemeddelelsen.